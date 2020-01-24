На юге Германии неизвестный застрелил шесть человек

В результате стрельбы на юге Германии погибли шесть человек. Еще два человека в результате инцидента в населенном пункте Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг получили тяжелые ранения, заявил представитель полиции в Алене в пятницу, 24 января. Задержан подозреваемый. На месте происшествия проведена крупномасштабная полицейская операция. Стрельба имела место в одном из зданий в центре населенного пункта и перед ним.

По первым данным, речь идет о преступлении, совершенном в связи с семейными раздорами. Предполагаемый злоумышленник и его жертвы были знакомы, указывается далее в заявлении. Информации о наличии возможных сообщников у предполагаемого преступника на данный момент у полиции не имеется. Личность задержанного полиция не разглашает, дальнейшие детали также не сообщаются.

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