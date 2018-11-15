 На шествии в Баку задержали 50 оппозиционных активистов | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 17.11.2018

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Центральная Азия

На шествии в Баку задержали 50 оппозиционных активистов

Шествие оппозиции в Баку было фактически сорвано массовыми задержаниями. Ситуация в Азербайджане вызывает беспокойство у правозащитников.

Вид Баку

Современный Баку

Около 50 человек, включая двух лидеров оппозиции, были задержаны в субботу, 17 ноября, в Баку на шествии по случаю отмечаемого 17 ноября Дня национального возрождения, который в Азербайджане является государственным праздником. Среди задержанных  глава организовавшей шествие партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли и глава Национального совета демократических сил Азербайджана, профессор истории Джамиль Гасанли.

Контекст

Перед президентскими выборами в Азербайджане едва ли кто сомневается в победе нынешнего главы государства Ильхама Алиева. Оппозиция бойкотирует выборы, а Запад резко критикует Баку. (10.04.2018)

Во время своего визита в Грузию, Армению и Азербайджан канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала ставку на "мягкую силу" - и это в регионе, где друг с другом бьются не на шутку, пишет обозреватель DW. (27.08.2018)

После задержаний около ста человек собрались у здания полиции, чтобы выразить свой протест. Активистов силовики принудительно посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что их высадили примерно в двух километрах, около здания Бакинского апелляционного суда - после чего многие вернулись на акцию.

Ситуация в Азербайджане - преследования оппозиции и прессы - неоднократно вызывала обеспокоенность правозащитных организаций. Так перед августовской поездкой в Баку канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала ее потребовать освобождения журналистов в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также поднять вопрос свободы слова в стране.

"Азербайджан относится к странам, где под стражей находится наибольшее число работников массмедиа, сейчас там из-за своей работы в тюрьме сидят восемь журналистов и два блогера", - заявили "Репортеры без границ" .

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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