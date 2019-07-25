На что хватает денег пенсионерам в Германии

Семью Шнайдер можно назвать среднестатистическими пенсионерами. Уте 75 лет, ее мужу Ральфу - 72 года, женаты они уже почти полвека. Уте проработала 38 лет, с перерывом в десять лет, когда была дома, ухаживая за двумя маленькими детьми. У ее мужа Ральфа стаж работы 45 лет. Мы сидим с Уте в одном из кельнских кафе за чашкой кофе, а ее муж в это время на подработке.

"Ральф по профессии драпировщик, он без дела не может, вот и решил продолжить работу на пенсии за минимальную оплату 450 евро, которая не подлежит налогообложению",- рассказывает Уте Шнайдер.

Сама Уте всю жизнь проработала делопроизводителем в одном из ведомств Кельна. Правда, работала не полный рабочий день, а полдня - по 19 с половиной часов в неделю. Так у нее оставалось больше времени на детей и семью. Сегодня у семьи пенсионеров после вычета налогов и страховых взносов из пенсионного пособия по старости на жизнь остается 1900 евро. Мало это или много? Уте пожимает плечами: могло бы быть и больше, но жаловаться грех, признается она. На что же тратят деньги кельнские пенсионеры?

Жизнь в Германии: аренда квартиры и коммунальные услуги

Самая большая часть пенсии уходит на аренду жилья и коммунальные услуги. Уте с Ральфом еще повезло, они живут в арендуемой трехкомнатной квартире 43 года. В 1976 году квартплата была 150 немецких марок, сегодня она составляет 500 евро - без учета коммунальных услуг, а с жилищно-коммунальными услугами - 700 евро.

"Это еще по-божески, - подчеркивает Уте. Если учесть, как быстро выросли цены на съемное жильев Кельне и по всей Германии".

Уте Шнайдер

Вторая часть расходов - телефон, интернет, электроэнергия и страховки, будь-то страхование ответственности, имущества, юридическая или дополнительная страховка за услуги зубных врачей и страховка автомобиля. Это в общей сложности еще 200 евро в месяц.

"Мой муж в молодости застраховал свою жизнь, а когда вышел на пенсию, то страховая компания выплатила нам довольно большую сумму. Она лежит на сберегательном счете - на случай болезни или нашей смерти. Мы обо всем позаботились, не детям же нашим раскошеливаться на наши похороны",- с некоторой гордостью в голосе подчеркивает Уте.

На хозяйство и питание

После вычета 900 евро на жилье, коммунальные услуги и страховки от пенсии остается ровно одна тысяча. "Это на хозяйство и питание, - говорит Уте.- Мы люди пожилые, много не едим, экономно обходимся и с тратами на хозяйство. На все про все у нас уходит 600 евро в месяц. 400 евро нам еще удается и отложить. Я курю, мой муж бросил пять лет назад. Пачка моих сигарет стоит 6 евро 60 центов. Я обещала Ральфу: как только сигареты будут стоить 7 евро, я брошу. Из принципа. Зато 100 евро в месяц сэкономлю - я курю полпачки в день. За год сэкономлю 1200 евро. Это ж почти отпуск в Испании", - уточняет Уте.

400 евро, которые удается откладывать пенсионерам Шнайдерам, уходят на посещение кафе и ресторанов, подарки детям и внукам. "Иными словами они у нас не залеживаются, а тратятся по другой статье расходов. А а о том, на что мы хотим потратить сэкономленные деньги, расскажу чуть позже", - с улыбкой обещает Уте.

Отдых в основном в Германии

Немецкое слово Urlaub, то есть отпуск, в Германии используют и пенсионеры, оно обозначает отдых за пределами дома - поездки и путешествия. Поэтому Уте так и говорит: "В отпуск мы в основном ездим по Германии по несколько дней. Недавно были три дня в живописном местечке в Зауэрлданде. В сентябре мы еще раз туда поедем. Там в горах есть старый замок, переоборудованный в отель, вот мы и хотели пару дней почувствовать себя в роли графа и графини",- смеется она.

На отдых чета пенсионеров в основном тратит деньги, которые зарабатывает за год Ральф - 5 400 евро. В будущем году они собрались в круиз по Дунаю - из немецкого города Пассау до Будапешта. "Конечно, удовольствие это не из дешевых - недельный круиз на двоих обойдется нам в 3 тысячи 200 евро, но сюда входят и две ночевки в отеле в Пассау на пути туда и обратно, железнодорожные билеты и страховки на все случае жизни - мы ж не молодые уже, бог его знает, что с нами может случиться. Со страховками всегда спокойней ездить", - подчеркивает пенсионерка Уте.

Вот на что тратит свою пенсию с подработкой мужа Ральфа кельнская семья пенсионеров Шнайдер. Ута сетует на то, что киоск рядом с домом год назад закрылся, она там тоже подрабатывала, но за бесплатно. Хотя нет - она могла за несколько часов работы брать пачку сигарет, бесплатно пить чай и кофе и общаться с клиентами. Ей этого вполне хватало - лучше, чем сидеть дома, считает она.

"А теперь только Ральф занят делом, а я целыми днями бездельничаю", - пожимает плечами пенсионерка. Уте, по ее признанию, все больше тянет на природу. "Мы собираемся уехать из города, - говорит она на прощание. - В нашем доме в основном живут студенты - шумные, неугомонные, а нам хочется тишины и покоя. Мы накопили денег на переезд, теперь осталось только найти доступную по цене квартиру в одном из небольших городков под Кельном". Пенсионеры мечтают о террасе или небольшом садике и о собаке из приюта: "Щенка мы заводить не хотим, а вдруг он нас переживет и останется без хозяев. Такой судьбы мы ему не желаем".

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