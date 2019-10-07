На чемпионате Европы победила 1013-килограммовая тыква (фото)

Людвигсбург • Эта фотография была сделана в прошлые выходные на фестивале тыкв в немецком городе Людвигсбурге - Kürbisausstellung Ludwigsburg, где состоялся очередной чемпионат Европы среди профессиональных агротехников и любителей, специализирующихся на взращивании тыкв. Победителем 2019 года стал участник из Бельгии Марио ван Гел. Гигантская тыква, которую он вырастил в этом году, потянула более чем на тонну - 1013 килограммов. Второе и третьем места также достались бельгийцам - 979 и 860 килограммов. Самая тяжелая немецкая тыква этого года (681,5 килограмма) по сравнению с ними - просто легковес. На чемпионате Европы она оказалась лишь на шестом месте. Действующий мировой рекорд был установлен в 2016 году и составил 1190 кг.

А на этой фотографии из Нижней Саксонии изображены самые разные тыквы, которые можно купить в одном из здешних фермерских хозяйств. Цены (за штуку, без взвешивания) - 50 центов, а также 1, 2, 3 и 4 евро.

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Тыквенные лакомства в немецкой кухне

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Суп-пюре После открытия Нового Света тыква (лат. Cucurbita) появилась и в Европе. Уроженка Кубы сначала обосновалась в рационе немцев в виде простой похлебки из обжаренного лука и тыквы, пропущенной через сито. Сегодня она превратилась в изысканный суп, приправленный сухим вином, свежей петрушкой и семенами тыквы.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Чечевица с тыквой по-берлински По вкусовым качествам тыква прекрасно сочетается с бобовыми. Для берлинского варианта в глубокой сковороде сначала обжаривают (на любом масле) нарезанные кубиками лук и чеснок, затем к ним добавляют чечевицу, заливают водой, приправив солью и перцем. Сверху укладывают дольки тыквы, целые помидоры и ставят в духовку. Подавать с порубленной зеленью петрушки.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Жаркое из баранины с тыквой Нашпигованную розмарином и чесноком баранину обжарить со всех сторон и уложить на слой моркови, картофеля, лука и тыквы (любого сорта), предварительно нарезанных и обжаренных на растительном масле.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Фаршированная тыква Для этого блюда лучше всего подойдет тыква круглой формы. Вариантов начинки - множество: от овощной (помидоры, картофель, тыква) до мясного фарша с брынзой или ягодами. Главное - перед подачей не забыть полить сметаной, йогуртом или яблочным пюре.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Вареники с картофелем и тыквой По-немецки их называют "маульташен" (Maultaschen). Один из вариантов - с начинкой из картофельно-тыквенного пюре. Подают эти аппетитные вареники в морковно-тыквенном соусе, присыпав обжаренными семенами тыквы.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне На закуску Эту изящную закуску для настоящих гурманов предлагают в одном из ресторанов в Шварцвальде. Блюдо состоит из морковно-тыквенного соуса, пюре из тыквы и яблок с тыквенными семенами.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Консервированная тыква Традиционно в Шпреевальде тыкву маринуют в кисло-сладком соусе, так ее можно заготовить впрок. В маринад кроме уксуса (иногда вина) и сахара добавляют семена кориандра, горчицы и (или) гвоздику. Кусочки маринованной тыквы кладут в супы, салаты или десерты.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Тыквенный хлеб Немцы любят не только колбасу, но и хлеб. Иногда они добавляют в него предварительно отваренную или обжаренную тыкву, а заодно и порубленные тыквенные семена.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Пирог по-гамбургски Именно так "упаковывают" обжаренную с луком тыкву в северной Германии. В начинку добавляют тмин или укропное семя.

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Тыквенные лакомства в немецкой кухне Конфеты из тыквы Для таких полезный сладостей в ход идет и сама тыква (лучше сладкие сорта), и ее семечки в сочетании с медом, фруктовым сиропом, кусочками шоколада, сухофруктами. Автор: Инга Ваннер



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