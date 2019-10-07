На чемпионате Европы победила 1013-килограммовая тыква (фото)

В немецком Людвигсбурге прошел чемпионат Европы среди тыкв. С отрывом победили бельгийцы.
Людвигсбург • Эта фотография была сделана в прошлые выходные на фестивале тыкв в немецком городе Людвигсбурге - Kürbisausstellung Ludwigsburg, где состоялся очередной чемпионат Европы среди профессиональных агротехников и любителей, специализирующихся на взращивании тыкв. Победителем 2019 года стал участник из Бельгии Марио ван Гел. Гигантская тыква, которую он вырастил в этом году, потянула более чем на тонну - 1013 килограммов. Второе и третьем места также достались бельгийцам - 979 и 860 килограммов. Самая тяжелая немецкая тыква этого года (681,5 килограмма) по сравнению с ними - просто легковес. На чемпионате Европы она оказалась лишь на шестом месте. Действующий мировой рекорд был установлен в 2016 году и составил 1190 кг.
А на этой фотографии из Нижней Саксонии изображены самые разные тыквы, которые можно купить в одном из здешних фермерских хозяйств. Цены (за штуку, без взвешивания) - 50 центов, а также 1, 2, 3 и 4 евро.
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