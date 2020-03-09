 На фоне обвала цен на нефть обрушились курс рубля и котировки российских компаний | Новости из Германии о России | DW | 09.03.2020

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Россия

На фоне обвала цен на нефть обрушились курс рубля и котировки российских компаний

Курс рубля по отношению к доллару упал до четырехлетнего минимума. На фоне обвала цен на нефть резко потеряли в цене и акции российских энергетических концернов.

Российские рубли

На фоне масштабного обвала мировых цен на нефть упал курс российского рубля. Утром в понедельник, 9 марта, на Forex один доллар США стоил 74,90 рубля, один евро - около 85 рублей. Как отмечает Reuters, курс рубля находится на наиболее низкой отметке за последние четыре года.

Российская валюта подешевела после неудачных переговоров ОПЕК+ и последовавшего крушения цен на нефть. В связи с выходным днем в России торги на Московской бирже возобновятся 10 марта.

Между тем после открытия торгов в Лондоне резко обвалились и российские ценные бумаги. В частности, акции "Газпрома" упали на 24,82 процента до 4,12 доллара, "Роснефти" – на 23,54 процента до 4,41 доллара, "Новатэка" – на 33,6 процента до 92,5 доллара, "Газпром нефти" – на 11,62 процента до 24,35 доллара.

Провал переговоров ОПЕК+ и реакция нефтяного рынка

Ранее в тот же день цены на нефть потерпели наиболее сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Через несколько часов после начала торгов в Азии показатели рухнули примерно на 30 процентов. Цена нефти марки Brent составила 32,83 доллара за баррель, что на 12,44 доллара ниже, чем в конце прошлого биржевого дня 6 марта. Цена американской марки нефти WTI снизилась на 12,44 доллара до 28,84 доллара.

Обвал цен на нефть произошел после закончившихся неудачей переговоров ОПЕК+ по вопросу снижения объемов нефтедобычи 6 марта в Вене. ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. РФ не приняла предложение, объяснявшееся стремлением удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, которая отрицательно влияет на мировые экономические прогнозы и спрос на нефть.

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    Автор: Сергей Елкин


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