На Филиппинах произошло сильное землетрясение

На юге Филиппин произошло сильное землетрясение. Американская сейсмологическая служба в воскресенье, 15 декабря, зафиксировала на острове Минданао сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9.
Эпицентр находился к югу от многонаселенного города Давао. Американские эксперты, однако, полагают, что подземные толчки не привели к значительным жертвам и разрушениям. Предупреждения о цунами тоже не последовало. По данным местных властей, погиб один ребенок, кроме того 14 человек получили травмы.
Только в октябре на Филиппинах произошло два мощных землетрясения, в результате которых погибли более 20 человек, еще 400 пострадали.
Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе - регионе с повышенной сейсмической активностью. Самое опустошительное землетрясение на Филиппинах произошло в 1976 году, когда погибли, по оценкам, около 8000 человек.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Десятки разрушенных домов
19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Silencio! Тишина!
После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Горожане приходят на помощь
В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Дети, погибшие за школьной партой
В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Шок и утешение
Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Пункты выдачи медикаментов
По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Разбор завалов общими усилиями
Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Почти 250 погибших
Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Вскоре после учений
Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.
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Город в руинах: Мехико после землетрясения
Второе землетрясение за две недели
По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек.
Автор: Марко Лангер, Илья Коваль