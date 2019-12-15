На Филиппинах произошло сильное землетрясение

На юге Филиппин произошло сильное землетрясение. Американская сейсмологическая служба в воскресенье, 15 декабря, зафиксировала на острове Минданао сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9.

Эпицентр находился к югу от многонаселенного города Давао. Американские эксперты, однако, полагают, что подземные толчки не привели к значительным жертвам и разрушениям. Предупреждения о цунами тоже не последовало. По данным местных властей, погиб один ребенок, кроме того 14 человек получили травмы.

Только в октябре на Филиппинах произошло два мощных землетрясения, в результате которых погибли более 20 человек, еще 400 пострадали.

Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе - регионе с повышенной сейсмической активностью. Самое опустошительное землетрясение на Филиппинах произошло в 1976 году, когда погибли, по оценкам, около 8000 человек.

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