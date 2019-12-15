 На Филиппинах произошло сильное землетрясение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.12.2019

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Мир

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

На острове Минданао зарегистрированы три подземных толчка магнитудой до 6,9. Эпицентр находился к югу от многонаселенного города Давао.

После землетрясения на Филиппинах, октябрь 2019 года

После землетрясения на Филиппинах, октябрь 2019 года

На юге Филиппин произошло сильное землетрясение. Американская сейсмологическая служба в воскресенье, 15 декабря, зафиксировала на острове Минданао сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9.

Контекст

Изменение климата влияет на все аспекты нашей жизни. Если мы не хотим фатального исхода, необходимо действовать, пока борьба с глобальным потеплением не проиграна, говорят ученые. (05.11.2017)

Большинство немецких экспертов уверены в том, что экстремальные погодные условия и участившиеся в последнее время по всему миру природные катастрофы имеют прямое отношение к глобальному изменению климата. (10.08.2010)

Эпицентр находился к югу от многонаселенного города Давао. Американские эксперты, однако, полагают, что подземные толчки не привели к значительным жертвам и разрушениям. Предупреждения о цунами тоже не последовало. По данным местных властей, погиб один ребенок, кроме того 14 человек получили травмы.

Только в октябре на Филиппинах произошло два мощных землетрясения, в результате которых погибли более 20 человек, еще 400 пострадали.

Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе - регионе с повышенной сейсмической активностью. Самое опустошительное землетрясение на Филиппинах произошло в 1976 году, когда погибли, по оценкам, около 8000 человек.

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    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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