 На Филиппинах произошло новое землетрясение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2019

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Мир

На Филиппинах произошло новое землетрясение

На филиппинском острове Самар в результате землетрясения днем ранее погибли 11 человек.

Помощь пострадавшим от землетрясения в Маниле

После землетрясения в Маниле

На Филиппинах произошло второе землетрясение за последние два дня. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,6, зафиксированных в 8.38 мск во вторник, 23 апреля, находился в центральной части архипелага на острове Самар в 76 км к северо-востоку от города Таклобан.

Контекст

Разрушенные дома, плачущие дети. Кадры о стихийных бедствиях всегда сопровождаются призывами помочь пострадавшим. И немцы охотно жертвуют. Но меньше, чем голландцы или американцы. (15.11.2013)

Тайфун "Хайян" - одно из самых страшных бедствий, постигших Филиппины. Но тайфуны, цунами и землетрясения регулярно обрушиваются на эту страну в Юго-Восточной Азии. (11.11.2013)

Между тем число жертв в результате произошедшего накануне землетрясения выросло до 11. Большинство этих людей погибли в провинции Пампанга близ Манилы, сообщило ведомство по чрезвычайным ситуациям. Спасатели разбирают завалы обрушившегося четырехэтажного здания в городе Порак, под его завалами могут находиться до 30 человек.

Первое землетрясение - накануне

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вечером 22 апреля к северо-западу от Манилы на острове Лусон, после этого зарегистрированы около 400 повторных толчков.

Филиппины расположены на Тихоокеанском огненном кольце, где сходятся тектонические плиты, поэтому землетрясения и другие стихийные бедствия в этом регионе не являются редкостью.

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


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