 На Филиппинах из-за вулкана эвакуированы тысячи человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2020

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Мир

На Филиппинах из-за вулкана эвакуированы тысячи человек

Уровень опасности в регионе вокруг вулкана Тааль к югу от Манилы за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Аэропорт Манилы временно не работает.

Столп дым из вулкана Тааль на Филиппинах

Столп дым из вулкана Тааль на Филиппинах, 12 января 2020 года

На Филиппинах из-за высокой активность вулкана будут эвакуированы десятки тысяч человек. В воскресенье, 12 января, вулкан Тааль, расположенный примерно в 80 км к югу от столицы Манила, выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Это свидетельствует о повышении вулканической активности, которая может привести к опасному извержению.

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Свои дома вынуждены покинуть более шести тысяч жителей из наиболее близких к вулкану населенных пунктов Сан-Николас, Балете и Талисай. В общей сложности в провинции Батангас в ближайшие дни эвакуация может затронуть около 300 тысяч человек. Сообщений о пострадавших и жертвах пока не поступало.  

В районе вулкана зафиксировано землетрясение, магнитуда которого достигла уровня 3,9. Уровень опасности в этом регионе за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Аэропорт Манилы временно прекратил работу. По данным сейсмологов, извержение вулкана может произойти в ближайшие часы или дни.

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    Облако пепла

    Извержение вулкана Агунг на северо-востоке Бали началось в минувшие выходные. В результате близлежащие курорты и деревни покрылись тонким слоем пепла. Темные серые облака над вершиной вулкана были видны в столице острова, городе Денпасара, и даже с соседнего острова Ломбок.

  • Вулкан Агунг в ночное время

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Выбросы потоков лавы

    Когда наступила ночь, яркое зарево из кратера осветило облако пепла, поднявшееся на 6000 метров над вершиной вулкана Агунг. Он начал проявлять признаки активности еще в сентябре, что побудило местные власти повысить статус опасности вулкана до чрезвычайного и эвакуировать 140 000 человек, живущих поблизости. Однако позже, 29 октября, уровень опасности был понижен.

  • Карта Индонезии

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Самая высокая точка Бали

    Вулкан Агунг высотой 3142 метра является самой высокой точкой острова. В результате выбросов газа и пепла прекращена работа сразу двух аэропортов - на острове Бали и на соседнем острове Ломбок.

  • Пляж на острове Бали

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Рай под пеплом

    Остров Бали - главный туристический центр Индонезии. Прекрасные океанские пляжи, храмы и пышные леса привлекают около 5 млн туристов в год. Но, по словам Маде Сугири, представителя местного отеля Mahagiri Panoramic, в последние месяцы число посетителей сократилось: "Мы вышли из опасной зоны, но, как и на других курортах региона, конечно, извержения вызывают отток туристов".

  • Мальчик фотографирует вулкан на смартфон

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    "Все еще безопасен"

    Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии указывает, что Бали "все еще безопасен" для туристов. В заявлении агентства отмечается, что на выходных статус чрезвычайной ситуации для Агунга оставался на уровне 3 (на один пункт ниже показателя самой высокой опасности). При этом, несмотря на ряд извержений, вулканическая активность остается относительно стабильной.

  • Пассажиры пытаются вылететь с острова Бали

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Аэропорты закрыты

    Иначе обстояли дела со статусом авиаперелетов над островом - в воскресенье, 26 ноября, уровень опасности здесь достиг самой высокой - красной - отметки. Хотя многие рейсы продолжали выполняться, сотни человек оказались в затруднительном положении. В итоге сначала закрылся аэропорт на острове Ломбок, а затем и главный международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали.

  • Эвакуация местных жителей

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Зона отчуждения вокруг вулкана

    В результате последних выбросов лавы свои дома покинули около 25 000 человек. Власти призвали всех, кто находится внутри зоны отчуждения в радиусе 7,5 километров от кратера вулкана, немедленно эвакуироваться. Гора Агунг - один из более чем 120 действующих вулканов в Индонезии. Жервами его последнего крупного извержения, которое случилось в 1963 году, стали более тысячи человек.

  • Структура вулкана Агунг

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Магма и пепел

    Вулканологи описали возобновившуюся 25 ноября активность вулкана Агунг как фреатический взрыв, то есть извержение с испарением дыма, вызванное нагревом и расширением грунтовых вод. 26 ноября власти заявили, что, судя по оседанию пепла, уже началось магматическое извержение.

  • Солдат надевает на ребенка маску для защиты от пепла

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Меры предосторожности на Бали

    "Гора Агунг все еще извергает пепел, но нам нужно внимательно следить и быть готовыми к более мощному, взрывному извержению", - предупреждает индонезийский вулканолог Геде Суантика. Солдаты и полиция раздают людям в близлежащих деревнях и курортах защитные маски.

    Автор: Елена Барышева


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Извержение вулкана Агунг на острове Бали

На индонезийском острове Бали началось извержение вулкана, дым и пепел от которого поднялись в небо на тысячи метров. Власти эвакуируют людей из зоны отчуждения. Об этом - в галерее DW. (27.11.2017)  

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