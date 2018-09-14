 На Филиппинах в результате тайфуна погибли десятки людей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.09.2018

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Мир

На Филиппинах в результате тайфуна погибли десятки людей

Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до как минимум 65 человек. В убежищах остаются свыше 155 тысяч человек.

Разрушения на Филиппинах

Число погибших в результате разрушительного тайфуна "Мангхут" на Филиппинах выросло до 65 человек. Местные власти в понедельник, 17 сентября, скорректировали данные о жертвах в сторону повышения после обнаружения большого количества трупов в населенном пункте Итогон, пострадавшем от сильного оползня.

По словам представителя полиции, еще 43 человека числятся пропавшими без вести.  Свыше 155 тысяч человек остаются в убежищах.

Контекст

Разрушенные дома, плачущие дети. Кадры о стихийных бедствиях всегда сопровождаются призывами помочь пострадавшим. И немцы охотно жертвуют. Но меньше, чем голландцы или американцы. (15.11.2013)

Тайфун "Мангхут" пронесся над Филиппинами 16 сентября и ушел в сторону континентальной части Китая. В китайской провинции Гуандун погибли не менее четырех человек, более трех миллионов были заранее эвакуированы в безопасные районы.

"Мангхут" оставил следы разрушения и в Гонконге, где пострадали более 300 человек. Школы в городе остаются закрытыми, общественный транспорт работает со значительными перебоями перебоями.

Смотрите также:

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  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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Тайвань в плену беспощадного тайфуна "Соуделор"

 

Контекст

Тайфуны, ураганы и торнадо

Наводнения, разрушения и пожары, - вот лишь немногие из бедствий, которыми грозят "короли атмосферных пируэтов". (14.11.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

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Природная катастрофа: наводнение в Китае и России  

Филиппины: тайфун "Хайян" нанес жестокий удар  

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