На Уэльс обрушился шторм "Деннис"

Спустя неделю после урагана "Киара" (в Германии его называли "Забине") в Великобритании вновь наводнения, смытые дороги и отмененные авиарейсы. В воскресенье, 16 февраля, на Уэльс и юг Шотландии обрушился шторм "Деннис". Местные СМИ сообщают, что он уже привел к четырем возможным жертвам.

В районе городка Арбердарон была зафиксирована скорость ветра в 150 километров в час. В течение 24 часов выпала месячная норма осадков, в регионе объявлен "красный" уровень тревоги, означающий опасность для жизни. На помощь населению, которое призывают остаться дома, мобилизованы армейские соединения. Несколько деревень было эвакуировано.

Одна только авиакомпания Easyjet аннулировала более 230 авиарейсов, ее примеру последовали и другие авиаперевозчики. Британские метеорологи предупреждают, что шторм еще не достиг своего пика, который придется на понедельник и вторник. Британский "Красный крест" обратился к населению с предупреждением быть готовым к худшему.

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