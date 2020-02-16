 На Уэльс обрушился шторм ″Деннис″ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.02.2020

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Европа

На Уэльс обрушился шторм "Деннис"

Великобритания еще не вполне оправилась от "Киары", как ей на смену пришел новый шторм. Он уже унес жизни четырех человек.

Шторм в Уэльсе

Спустя неделю после урагана "Киара" (в Германии его называли "Забине") в Великобритании вновь наводнения, смытые дороги и отмененные авиарейсы. В воскресенье, 16 февраля, на Уэльс и юг Шотландии обрушился шторм "Деннис". Местные СМИ сообщают, что он уже привел к четырем возможным жертвам.

Контекст

Компания Aon, предоставляющая страховые услуги, предупреждает, что потери могли бы быть больше, если бы не прекращение железнодорожного сообщения. (11.02.2020)

В районе городка Арбердарон была зафиксирована скорость ветра в 150 километров в час. В течение 24 часов выпала месячная норма осадков, в регионе объявлен "красный" уровень тревоги, означающий опасность для жизни. На помощь населению, которое призывают остаться дома, мобилизованы армейские соединения. Несколько деревень было эвакуировано.

Одна только авиакомпания Easyjet аннулировала более 230 авиарейсов, ее примеру последовали и другие авиаперевозчики. Британские метеорологи предупреждают, что шторм еще не достиг своего пика, который придется на понедельник и вторник. Британский "Красный крест" обратился к населению с предупреждением быть готовым к худшему.

Смотрите также: 

  • Гамбург

    Германия после урагана ''Забине''

    Гамбург

    Ураган "Забине" принес в Германию не только сильный ветер, но и обильные дожди, кое-где также выпал снег. На этой фотографии - Эльбская филармония в Гамбурге.

  • Гамбург

    Германия после урагана ''Забине''

    Гамбург

    В результате штормового нагона воды в Гамбурге под воду ушел "Рыбный рынок".

  • Дюссельдорфе

    Германия после урагана ''Забине''

    Дюссельдорф

    В Дюссельдорфе и некоторых других местах во время урагана выпал град.

  • Аммерзе

    Германия после урагана ''Забине''

    Аммерзе

    На озере Аммерзе в Баварии. Сильный ветер - подходящая погода для кайтсерфинга.

  • Гарц

    Германия после урагана ''Забине''

    Гарц

    Эта фотография сделана после урагана "Забине" в Гарце, где деревья упали на полотно узкоколейной дороги, ведущей на вершину горы Броккен.

  • Франкфурт-на-Майне

    Германия после урагана ''Забине''

    Франкфурт-на-Майне

    Строительный кран, упавший во время урагана на крышу Франкфуртского собора.

  • Ландсхут

    Германия после урагана ''Забине''

    Ландсхут

    Еще одна пострадавшая церковь - в баварском Ландсхуте.

  • Эпштайн

    Германия после урагана ''Забине''

    Эпштайн

    Дерево, упавшее на автомобиль в окрестностях гессенского города Эпштайна. Водитель смог выбраться из машины только при помощи спасателей.

  • Вангероге

    Германия после урагана ''Забине''

    Вангероге

    На острове Вангероге, расположенном в Северном море перед побережьем Нижней Саксонии, в результате шторма смыло часть песчаного пляжа.

  • Бремерхафен

    Германия после урагана ''Забине''

    Бремерхафен

    Дамба в порту Бремерхафена.

  • Мюлаккер

    Германия после урагана ''Забине''

    Мюлаккер

    Последствия урагана в окрестностях города Мюлаккера в Баден-Вюртемберге.

  • Гессен

    Германия после урагана ''Забине''

    Гессен

    Хотя ураган закончился, от прогулок в лесу в ближайшие две недели рекомендуется воздержаться из-за опасности падения надломленных веток и деревьев. Осторожность следует соблюдать в любом случае.

  • Вильгельмсхафен

    Германия после урагана ''Забине''

    Вильгельмсхафен

    Неспокойное море в портовом городе Вильгельмсхафене.

  • Вильгельмсхафен

    Германия после урагана ''Забине''

    Вильгельмсхафен

    После урагана можно вдоволь погулять по лужам.

  • Дортмунд

    Германия после урагана ''Забине''

    Дортмунд

    Во время урагана в небе можно было увидеть намного меньше самолетов, чем обычно. Эта фотография была сделана в Дортмунде.

  • Дрезден

    Германия после урагана ''Забине''

    Дрезден

    Дождливый вечер во время урагана "Забине" в столице Саксонии Дрездене.

  • Кельн

    Германия после урагана ''Забине''

    Кельн

    Радуга в небе над Кельном после урагана "Забине".

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Германия после урагана ''Забине''

"Забине" - зимний ураган с прологом и эпилогом. Сегодня - эпилог или постскриптум в фотографиях. (12.02.2020)  

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