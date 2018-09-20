 На украинских пограничников завели дело из-за полета Бойко и Медведчука в РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 03.04.2019

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Украина

На украинских пограничников завели дело из-за полета Бойко и Медведчука в РФ

В Киеве предполагают, что пограничники могли злоупотребить властью и служебным положением, разрешив самолету с Бойко и Медведчуком на борту пересечь воздушную границу Украины и РФ.

Участник выборов президента в Украине Юрий Бойко (фото из архива)

Участник выборов президента в Украине Юрий Бойко (фото из архива)

В связи с визитом политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву в Украине возбудили уголовное дело против сотрудников пограничной и авиационной служб. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает газета "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Уголовное производство открыли в связи с возможным злоупотреблением властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении РФ. В ГБР уточнили, что ведомство проверяет законность предоставления разрешений воздушному судну с политиками на борту. Следственные действия в настоящий момент не завершены.

Контекст

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В свою очередь, в Государственной пограничной службы Украины подчеркнули, что не могли не выпустить самолет, поскольку не располагают полномочиями запрещать вылет воздушных судов.

Визит Бойко и Медведчука в Москву

22 марта Юрий Бойко, на тот момент один из участников президентской гонки в Украине, и оппозиционный политик Виктор Медведчук встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По словам политиков, они обсуждали экономические отношения между Россией и Украиной, а также возврат украинских товаров и продукции на российский рынок.

Визит Медведчука и Бойко подвергли жесткой критике на родине. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью встречи являлся подрыв единства украинского общества. Кроме того, СБУ собирается "в пределах своей компетенции" дать правовую оценку как визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров России, так и их заявлениям.

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