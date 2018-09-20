На украинских пограничников завели дело из-за полета Бойко и Медведчука в РФ

В связи с визитом политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву в Украине возбудили уголовное дело против сотрудников пограничной и авиационной служб. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает газета "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Уголовное производство открыли в связи с возможным злоупотреблением властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении РФ. В ГБР уточнили, что ведомство проверяет законность предоставления разрешений воздушному судну с политиками на борту. Следственные действия в настоящий момент не завершены.

В свою очередь, в Государственной пограничной службы Украины подчеркнули, что не могли не выпустить самолет, поскольку не располагают полномочиями запрещать вылет воздушных судов.

Визит Бойко и Медведчука в Москву

22 марта Юрий Бойко, на тот момент один из участников президентской гонки в Украине, и оппозиционный политик Виктор Медведчук встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По словам политиков, они обсуждали экономические отношения между Россией и Украиной, а также возврат украинских товаров и продукции на российский рынок.

Визит Медведчука и Бойко подвергли жесткой критике на родине. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью встречи являлся подрыв единства украинского общества. Кроме того, СБУ собирается "в пределах своей компетенции" дать правовую оценку как визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров России, так и их заявлениям.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Кто претендует на пост президента Украины? Рекордное число кандидатов В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

Кто претендует на пост президента Украины? Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

Кто претендует на пост президента Украины? Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

Кто претендует на пост президента Украины? Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!" Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

Кто претендует на пост президента Украины? Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

Кто претендует на пост президента Украины? Анатолий Гриценко: "честный президент" Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

Кто претендует на пост президента Украины? Олег Ляшко: радикал и популист Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов. Автор: Дмитрий Губенко

