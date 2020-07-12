На Таймыре введен режим ЧС из-за разлива керосина

В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом керосина. 44 тонны авиационного топлива попали в озеро площадью порядка 600 квадратных метров, сообщила пресс-служба районной администрации в понедельник, 13 июля.

"Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения. В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера", - указывается в заявлении. По этим данным, перекачка топлива была прекращена, резервуар закрыт. Кроме того, на месте происшествия установили восемь боновых заграждений и доставили 1,1 тонны сорбента. Специалисты приступили к обработке сорбентами места впадения ручья в малое озеро, а на озере установили две емкости и два насоса с рукавами.

Планируется в течение дня обработать сорбентом всю поверхность малого озера и ручей от места прорыва топлива. Водно-дисперсная эмульсия и сорбент будут собраны и утилизированы, пообещали в районной администрации.

Акции "Норникеля" упали на 1,2 процента

Утром 13 июля после начала торгов на "Московской бирже" акции ГМК "Норильский никель" упали на 1,2% (до 18 328 рублей за штуку).

Накануне пресс-служба "Норникеля" сообщила о разливе около 44,5 тонны авиационного топлива у поселка Тухард Красноярского края. Разгерметизация трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз", которое входит в состав ГМК "Норникель", продолжалась около 15 минут, указывается далее.

"На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет", - заявила компания и отметила, что работы по перекачке топлива приостановлены. После этого СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Не первое ЧП в "Норникеле"

Это уже не первое ЧП, произошедшее в компании за последнее время. 29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разгерметизации резервуара разлилось более 21 000 тонн нефтепродуктов. Через ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная горючее попало в озеро Пясино. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Росприроднадзор оценил общий ущерб экологии, нанесенный аварией на ТЭЦ-3 в Норильске, в 147,8 млрд рублей (около 2,1 млрд долларов). В "Норникеле" не согласились с применением выбранной ведомством методики для расчета экологического ущерба.

В конце июня в Норильске случилась еще одна авария: при незаконной перекачке жидких отходов в лесотундру произошла утечка из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля". По оценке экологической организации Greenpeace, полностью избавиться от последствий незаконного сброса жидкости будет невозможно, речь может идти лишь о самовосстановлении окружающей среды.

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