 На Сицилии закрыли крупнейший в Европе лагерь для беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2019

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Европа

На Сицилии закрыли крупнейший в Европе лагерь для беженцев

В разгар кризиса с беженцами в 2014 году в лагере в маленьком городке Минео на острове Сицилия одновременно находились более 4100 соискателей убежища. Он обеспечивал региону 400 рабочих мест.

Беженцы в лагере в Минео (Фото из архива)

Беженцы в лагере в Минео (Фото из архива)

Власти Италии во вторник, 9 июля, закрыли некогда крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный в маленьком городке Минео на острове Сицилия. Прибывший на официальную церемонию министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини  приветствовал этот шаг. По его словам, закрытие лагеря позволит государству "сэкономить много денег".

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Политик пообещал бывшим сотрудникам лагеря новые рабочие места. Сицилия и Минео не могут строить свое будущее на иммиграции, приводит слова Сальвини агентство AFP. В будущем не должно больше быть гигантских лагерей - их должны заменить "меньшие и более контролируемые центры", считает глава МВД.

Протесты жителей Минео

Около 50 бывших сотрудников лагеря и профсоюзные активисты встретили министра акцией протеста. На одном из больших плакатов было написано: "Сегодня мы празднуем погребение Минео". Мэр города пригрозил отставкой, если правительство после закрытия центра не предоставит Минео финансовую помощь.

Здания, использованные под лагерь, ранее принадлежали армии США. В разгар кризиса с беженцами в 2014 году здесь одновременно находились более 4100 соискателей убежища. Обслуживание центра обеспечивало региону 400 рабочих мест. Правопопулистское правительство Италии занимает жесткую позицию по приему мигрантов и закрывает свои порты для судов, спасающих беженцев в Средиземном море.

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