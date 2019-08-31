 На севере ФРГ полиция провела спецоперацию по пресечению финансирования терроризма | Новости из Германии о Германии | DW | 11.09.2019

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Германия

На севере ФРГ полиция провела спецоперацию по пресечению финансирования терроризма

Криминальная группировка переводила большие суммы в Сирию. Полиция считает, что эти деньги могли идти на поддержку терроризма.

полицейский в маске

Немецкая полиция в среду, 11 сентября, провела масштабную спецоперацию в нескольких федеральных землях на севере Германии. В Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге - Передней Померании были проведены обыски в 16 объектах. Целью операции стало предотвращение финансирования терроризма. Двое человек были задержаны с обвинением в участии в криминальной группировке.

Контекст

Число зарегистрированных немецкой полицией преступлений снижается второй год подряд. Не стало больше преступников и среди беженцев. DW - о криминальной статистике ФРГ за 2018 год. (02.04.2019)

По данным полиции, члены банды нелегально переводили большие денежные суммы за рубеж, агентство dpa называет в этой связи Сирию. Предполагается, что эти деньги могли идти в том числе и на финансирование террористической группировки "Исламское государство". Денежные переводы осуществлялись в период с декабря 2018-го по июль 2019 года. Источник денег установить пока не удалось.

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Контекст

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

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