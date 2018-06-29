 На севере Ирака совершен теракт у склада избирательных бюллетеней | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

На севере Ирака совершен теракт у склада избирательных бюллетеней

При взрыве у склада избирательных бюллетеней в Киркуке погиб человек, урны с бюллетенями не повреждены. Пересчет голосов начнется 3 июля.

Предвыборная агитация в Киркуке, 11 мая 2018 года

Предвыборная агитация в Киркуке, 11 мая 2018 года

В городе Киркук на севере Ирака в воскресенье, 1 июля, неизвестный совершил самоподрыв. Автомобиль, в котором находился смертник, был припаркован у входа на склад, где хранятся урны для голосования и избирательные бюллетени с прошедших за полтора месяца до этого выборов в парламент (Совет представителей). В результате взрыва погиб один человек, еще 20 пострадали, сообщает агентство Reuters со ссылкой источник в полиции.

По информации dpa, ранения получили 19 человек, в том числе девять полицейских, шесть сотрудников антитеррористического подразделения и четыре мирных жителя. В полиции также сообщили, что урны для голосования и избирательные бюллетени не были повреждены.

Контекст

Число салафитов в Германии больше не увеличивается. Это связано с поражениями "Исламского государства" в Ираке и Сирии, объяснил в интервью DW исламовед Михаэль Кифер. (05.04.2018)

Значительная часть оружия, оказавшегося в арсенале ИГ, произведена в Восточной Европе и переправлена в Сирию и Ирак через третьи страны, говорится в докладе Conflict Armament Research. (11.03.2018)

Итоги прошедших в мае выборов пересматриваются

Согласно конституции Ирака, 1 июля истекает срок полномочий Совета представителей и правительства, которое после этого считается временно исполняющим обязанности. Между тем заседание нового состава парламента пока не состоялось, а прежний Совет представителей уже распущен. 3 июля избирательная комиссия планирует начать пересчет голосов, отданных на выборах в парламент Ирака, которые прошли в середине мая.

19 мая стало известно, что победу одержал блок одного из духовных лидеров мусульман-шиитов Муктада ас-Садра, получивший 54 места в парламенте. За ними следуют проиранский альянс "Фатх" (47 мест) и сторонники премьер-министра Хейдара аль-Абади (42 места), который в свою очередь заявил о серьезных нарушениях, допущенных на голосовании. Парламент выступил с требованием пересчета голосов, которое поддержал Высший федеральный суд Ирака.  

Подозрения в возможных фальсификациях в особенности затронули Киркук - город, где проживают представители различных этнических групп, административный центр одноименной провинции, одного из самых богатых нефтью регионов Ирака. Это - одна из спорных территорий между курдской автономией и центральным правительством в Багдаде. После изгнания боевиков "Исламского государства" большую часть провинции Киркук контролируют бойцы пешмерга, которые считают город Киркук частью курдской автономии. 

В начале июня произошел пожар на складе избирательных урн в Багдаде, который аль-Абади назвал умышленным поджогом. 

Смотрите также: 

  • Иракские военные штурмуют Мосул

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Главный оплот ИГ в Ираке

    "Исламское государство" захватило Мосул летом 2014 года. Второй по величине город в стране джихадисты заняли практически без сопротивления. С тех пор он стал столицей ИГ, откуда боевики наступали на новые территории. Этот город на севере Ирака стал символом жестокости "Исламского государства" и борьбы с террористами. Активная фаза освобождения Мосула началась в октябре 2016-го.

  • Военная техника во время штурма Мосула

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Кто освобождает Мосул?

    Главной ударной силой по освобождению Мосула стала армия Ирака, ведомая частями спецназа - наиболее боеспособными и опытными иракскими военными. Однако ее сил недостаточно для борьбы с тысячами джихадистов ИГ. В операции иракской армии помогают формирования курдов, суннитские племенные ополчения и так называемая международная коалиция во главе с США, которая наносит удары с воздуха.

  • Массовое захоронение у Мосула

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Массовые казни противников ИГ

    При освобождении Мосула в его пригородах были найдены массовые захоронения местных жителей, которых убили террористы. Ранее в ООН неоднократно сообщали о многочисленных казнях в Мосуле. Например, были убиты 600 заключенных местной тюрьмы. Жертвами также становились те, кто отказывался воевать на стороне ИГ, придерживаться законов халифата или просто попытался сбежать из города.

  • Представители Красного Креста раздают продовольствие жителям Мосула.

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Голод в Мосуле

    Во время активной фазы операции по освобождению Мосула в городе начался голод. Террористы из ИГ отбирали у жителей продовольствие. Многие из беженцев находятся в критическом состоянии из-за недоедания, сообщают представители Международного Комитета Красного Креста. На фото - раздача гуманитарной помощь от МККК жителям Мосула.

  • Снаряды в Мосуле

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    ИГ могло применять в Мосуле химическое оружие

    Пытаясь остановить наступление на Мосул, боевики ИГ, по сообщению властей США, могли применять химическое оружие с элементами иприта и горчичного газа. В начале марта в местные госпитали поступили около десяти пациентов с симптомами воздействия химических веществ. Представители Красного Креста "глубоко встревожены" этими фактами.

  • Жители Мосула покидают город

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    ООН рискует не справиться с потоком беженцев

    По мере освобождения Мосула некоторые его жители получили возможность бежать. Город покидают ежедневно до 50 тысяч человек. Представители ООН заявили, что опасаются не справиться с потоком беженцев. До захвата ИГ в Мосуле проживали почти полтора миллиона человек. Сейчас в нем остаются, по разным оценками, около 750 тысяч жителей. Сколько человек погибло за это время, еще предстоит установить.

  • Солдат иракской армии в тоннеле

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Сеть подземных тоннелей

    Во время осады боевики используют методы партизанской борьбы: они прорыли под городом целую сеть тоннелей и оттуда совершают нападения на иракских солдат, в том числе, с использованием смертников. Ранее также появлялись сообщения о тактике "живого щита" со стороны джихадистов, соглано которым в ходе боев террористы из "Исламского государства" прикрывались мирными жителями Мосула.

  • Дым от пожаров над Мосулом

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Куда уйдут боевики ИГ?

    После поражения в Мосуле у боевиков практически не останется опорных пунктов. Единственный крупный город, который все еще находится под их контролем, - это сирийская Ракка. Там "Исламское государство", вероятно, и даст последний бой. Эксперты уверены, что его исход предрешен, поскольку в борьбе с ИГ задействованы серьезные силы сразу нескольких крупных государств.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 02:29
Now live
02:29 мин

Есть ли угроза новой войны в Ираке?

Контекст

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

Армия Ирака и ее союзники близки к освобождению Мосула. Эта операция стала одной из самых долгих и кровопролитных в борьбе с "Исламским государством". Подробнее о ней - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Есть ли угроза новой войны в Ираке?  

Референдум о независимости курдской автономии в Ираке вызвал споры  

Кто лидирует по числу смертных казней в мире?  

Также по теме

Irak Wahl | Stimmabgabe in Bagdad

Впервые после победы над ИГ в Ираке выбирают парламент 12.05.2018

За безопасностью на иракских избирательных участках следят десятки тысяч правоохранителей. Первые результаты ожидаются уже вечером 12 мая.

Irak Kurden stimmen über Unabhängigkeit ab

США не признают курдский референдум в Ираке 30.09.2017

Вашингтон считает плебисцит о независимости курдской автономии в Ираке нелегитимным. Курды должны уважать Багдад, а иракские власти - отказаться от угроз применения насилия, заявил Рекс Тиллерсон.

Irak Kirkuk Kurden-PKK

США и ЕС призвали стороны конфликта в Ираке прекратить бои 17.10.2017

Эскалация вооруженного конфликта в Северном Ираке грозит перерасти в новую гражданскую войну в регионе. США и ЕС опасаются, что от конфликта выгадают джихадисты из ИГ.

Самые читаемые

Почему "Северный поток-2" построят, но транзит газа через Украину сохранится  

В Австрии протестуют против 60-часовой рабочей недели  

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно