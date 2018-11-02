 На связи: как заключить договор в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 02.11.2018

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Учеба и карьера

На связи: как заключить договор в Германии

Прописка, получение паспорта и заключение договора с оператором сотовой связи: DW рассказывает, как немцы оформляют документы.

Смартфон

Мы уже рассказывали, как оформить прописку в Германи и, как получить водительские права, что нужно знать автовладельцу, какие налоги немцы платят с зарплаты. Теперь очередь дошла и до заключения договора с оператором сотовой связи. Рынок телекоммуникаций в Германии очень разнообразен. На нем действуют как крупные телекоммуникационные концерны, среди которых Deutsche Telekom и Vodafone, так и "лоукостеры" сотовой связи вроде Base, Simyo или Congstar. В общей сложности, свыше 50 операторов сотовой связи. Предлагаемые ими тарифы и пакеты услуг заметно разнятся. А вот несколько бюрократических особенностей вас поджидает у любого оператора, какой бы тариф вы ни выбрали.

Удостоверение личности, адрес, банковские реквизиты

Сравнив предлагаемые тарифы и выбрав подходящего сотового оператора, вы отправляетесь в его филиал либо заходите на сайт. Первое, что понадобится для заключения контракта, - это действующий документ (как правило, это вид на жительство (Aufenthaltserlaubnis), если вы приехали на работу в Германию, удостоверение личности или загранпаспорт). Кроме того, вы предоставляете оператору сведения о месте жительства.

В Германии оплата услуг мобильной связи производится в безналичной форме. Эти деньги ежемесячно снимаются с банковского счета абонента. Поэтому, заключая с вами договор, оператор сотовой связи попросит указать и ваши банковские реквизиты. Однако требовать показать банковскую карту или выписку с банковского счета, отражающую его состояние и движение денежных средств, телекоммуникационная служба не имеет права.

Данные по кредитной истории

При заключении договора на оказание услуг мобильной связи вам придется также подписать документ под названием Schufa-Klausel. Тем самым вы предоставляете оператору сотовой связи право навести справки о вашей кредитной истории. Обычно на подписании данного документа настаивают крупные операторы. Более мелкие компании нередко делают исключение, а некоторые и вовсе объявляют о готовности заключать договоры даже с теми, у кого негативная кредитная история, тем самым стараясь привлечь новых клиентов.

Однако в любом случае вам нужно позаботиться о том, чтобы на вашем банковском счете было достаточно денег для оплаты услуг сотовой связи. Если денежных средств не будет хватать и мобильный оператор не сможет снять необходимую сумму, неприятностей в виде штрафа за просрочку платежа не миновать.

Сохранить свой старый номер телефона

Заключая договор с телекоммуникационной компанией, пользователь часто приобретает у нее и телефон. Иногда гаджет предоставляется бесплатно, иногда - за символическую плату. Меняя оператора сотовой связи, вы можете сохранить свой старый номер телефона. В Германии такую опцию обязаны предлагать клиентам буквально все телекоммуникационные компании. Обычно процедура протекает так: вы отправляете вашему актуальному мобильному оператору заявление о расторжении договора - с соблюдением срока об уведомлении (чаще всего он составляет три месяца), указав, что при переходе на обслуживание другой телекоммуникационной компанией вы намерены сохранить свой номер. Об этом нужно проинформировать нового оператора, с которым вы планируете заключить договор.

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Теоретически вы вправе заключать в Германии неограниченное количество договоров об оказании услуг сотовой связи - хоть 10, хоть 20, хоть 100. Закона, который бы это запрещал, не существует. Но в действительности частному лицу просто нет смысла заключать более двух подобного рода контрактов. Как правило, в телефоне поддерживается использование максимум двух SIM-карт, одна из которых применяется для работы, другая - для входа в интернет и личных звонков.

Стоит упомянуть, что цена подключения к сети почти у всех мобильных операторов фиксированная. "Почти" в данном случае означает то, что иногда плата за подключение операторами вообще не взимается. Как правило, такое происходит в период промоакций. Но если уплату за подключение к сети с вас никто не снимал, то она имеет место лишь один раз. Первоначальный взнос сильно разнится и может составить как 10, так и 30 евро. Тут все зависит от конкретного оператора и особенностей заключаемого договора. В любом случае, до подписания контракта обращайте внимание на то, какие взносы вам предстоит платить ежемесячно.

Расторжение договора

В Германии договоры об услугах сотовой связи обычно оформляются на 24 месяца, но с автоматической пролонгацией. Для извещения о расторжении контракта предусмотрен конкретный срок - как правило, уведомлять мобильного оператора о намерении аннулировать договор с ним следует за три месяца до окончания действия контракта. Если при подаче уведомления вы в эти сроки не укладываетесь, то действие актуального договора автоматически продлевается еще на 12 месяцев.

Извещать мобильного оператора о расторжении контракта нужно только письменно. Закон позволяет посылать такое уведомление даже в виде электронного или СМС-сообщения, но обычно рекомендуется распечатать его и, поставив под ним свою подпись, отправить документ по почте с гарантией его доставки адресату, то есть заказным письмом. Тогда придраться будет не к чему.

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    Автор: Марина Борисова


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