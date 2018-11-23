 На референдуме на Тайване победили противники однополых браков | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2018

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Мир

На референдуме на Тайване победили противники однополых браков

Ранее Тайвань стал первым государством Азии, где Конституционный суд разрешил легализовать гей-браки. Однако жители острова выступили против.

Первая однополая будистская свадьба на Тайване, 11 августа 2012 года

Первая однополая будистская свадьба на Тайване, 11 августа 2012 года

Большинство жителей Тайваня высказались на референдуме против гомосексуальных браков. Более семи миллионов участников плебисцита, прошедшего в субботу, 24 ноября, выступили за то, чтобы брак заключался только между мужчиной и женщиной.

Контекст

DW поговорила с Ольгой Динзе, адвокатом Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, которые заключили однополый брак в Дании и после преследований в России покинули ее. (31.01.2018)

Однополая любовь в России по закону не запрещена. Но проявления гомофобии заметны на всех уровнях, констатирует Юрий Решето, автор спецпроекта DW. (10.10.2017)

Согласно предварительным результатам, более шести миллионов тайваньцев согласились с тем, что однополые партнерства должны получить особые права. Браки между лицами одного пола поддержали только три миллиона участников референдума.

В мае 2017 года Тайвань стал первым государством в Азии, где Конституционный суд разрешил легализовать однополые браки. Соответствующий закон должен был вступить в силу через два года. Однако под давлением противников легитимизации гей-союзов власти согласились провести референдум по поводу поправок к закону. Ожидается, что после плебисцита будет принята правовая норма, регулирующая права участников однополых партнерств.   

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    Автор: Инга Ваннер


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