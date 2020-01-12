На ралли "Дакар" погиб португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш

На ралли "Дакар" в Саудовской Аравии в воскресенье, 12 января, погиб португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш. Он упал с мотоцикла на 276-м км этапа, сообщается на официальном сайте и в Twitter ралли-марафона.

Медики прибыли на вертолете через восемь минут после получения сигнала об аварии. Они обнаружили Гонсалвеш без сознания и зафиксировали остановку сердца. Гонщика доставили в больницу города Лайла, где врачи констатировали его смерть.

40-летний Гонсалвеш принимал участие в ралли "Дакар" в 13-й раз, начиная с 2006 года. Он четыре раза финишировал в первой десятке, а в 2015 году занял второе место.

На "Дакаре" 2020 года Гонсалвеш после шести этапов был на 46-й позиции.

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