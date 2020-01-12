 На ралли ″Дакар″ погиб португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2020

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Европа

На ралли "Дакар" погиб португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш

40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш участвовал в гонке "Дакар" в 13-й раз.

Португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш

Португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш

На ралли "Дакар" в Саудовской Аравии в воскресенье, 12 января, погиб португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш. Он упал с мотоцикла на 276-м км этапа, сообщается на официальном сайте и в Twitter ралли-марафона.

Контекст

После несчастного случая на горнолыжной трассе 29 декабря 2013 года знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер долгие месяцы находился в коме. Он и сегодня продолжает борьбу за жизнь. (29.12.2014)

Медики прибыли на вертолете через восемь минут после получения сигнала об аварии. Они обнаружили Гонсалвеш без сознания и зафиксировали остановку сердца. Гонщика доставили в больницу города Лайла, где врачи констатировали его смерть.

40-летний Гонсалвеш принимал участие в ралли "Дакар" в 13-й раз, начиная с 2006 года. Он четыре раза финишировал в первой десятке, а в 2015 году занял второе место.

На "Дакаре" 2020 года Гонсалвеш после шести этапов был на 46-й позиции.

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    В годы спортивной карьеры пилота "Формулы-1" Михаэль Шумахер неоднократно попадал в аварии. На фото один из самых известных случаев - столкновение с британцем Деймоном Хиллом в 1994 году.

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  • Michael Schumacher Kuala Lumpur 2004

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    Миллионы болельщиков следили за победами Шумахера на экранах телевизоров и на гоночных трассах. Сегодня они надеются, что знаменитый автогонщик выкарабкается и из последней аварии.

    Автор: Марко Лангер, Ирина Филатова


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Контекст

Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе

После травмы головы, полученной на горнолыжном курорте, семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер находится в коме. Прогнозы врачей неутешительны. (30.12.2013)  

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