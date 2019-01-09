На работу после праздников: как вернуться в строй

Обильные застолья в кругу родственников, долгие посиделки с друзьями, веселые вечеринки и корпоративы, - о первом рабочем дне после длинной череды новогодних и рождественских праздников страшно и думать. На столе - гора документов, с которыми нужно срочно разобраться, в электронном ящике - пара сотен сообщений, а в календарь уже занесено несколько важных совещаний и встреч. Как войти в рабочий ритм после отпуска или длинных выходных, не вспоминая при этом ежеминутно о весело проведенных днях?



Совет 1: Подготовьте почву



"К возвращению на работу лучше готовиться заранее", - советует эксперт по психологии труда Штефан Поппельройтер (Stefan Poppelreuter) из консалтинговой компании TÜV Rheinland. В последние дни отпуска стоит проверить свой рабочий электронный ящик. Таким образом, вы уже будете иметь примерное представление о том, что вас ожидает в офисе, и поможете себе психологически настроиться на начало рабочих будней.



Тем, кто проводит праздники на лыжном курорте или экзотическом острове под пальмами, рекомендуется вернуться домой на 1-2 дня раньше, чтобы иметь возможность спокойно распаковать чемоданы, пройтись по магазинам (ваш холодильник наверняка пуст!) и встретиться с друзьями. Тактика "с корабля на бал" - то есть с самолета в офис - приведет лишь к ненужному стрессу.



Совет 2: С чувством, с толком, с расстановкой



Самое главное, по мнению Штефана Поппельройтера, - сделать переход от отдыха к рабочим будням как можно более плавным. "Не стоит сразу же по приходу в офис бросаться к столу и с головой погружаться в работу. Для начала пройдитесь по комнатам и поприветствуйте коллег, расскажите им о том, как прошел отпуск, и обменяйтесь последними новостями", - советует он.





Начините первый рабочий день с разговоров с коллегами

Кроме того, на первые дни после длительного отдыха лучше не назначать важных встреч и командировок, а заняться более простыми делами, например, разобраться с накопившейся почтой. "Электронные сообщения для начала следует рассортировать: в одну папку переложить те письма, на которые надо срочно ответить, в другую - те, с которыми можно немного подождать. А мейлы, которые не представляют особой важности, лучше вообще сразу удалить", - говорит психолог.



Совет 3: Многостаночникам - "полный назад"!



Распространенная ошибка, по словам консультанта-психолога Штефана Поппельройтера, заключается еще и в том, что, оказавшись в офисе, многие сотрудники пытаются заниматься всеми делами сразу. "Вернувшись на работу, человек сразу назначает несколько встреч и хочет поскорее узнать, как продвигаются его проекты. Важно определить для себя приоритеты и решить, что сделать сначала, а что отложить на потом", - предупреждает он.



Совет 4: В офисе - дневать, а не ночевать





Если у вас есть привычка засиживаться в офисе допоздна, лучше отказаться от нее хотя бы в первые дни после отпуска. Все дела все равно переделать не удастся, а с непривычки перенапряжение может быстро перерасти в хроническую усталость. При скользящем графике лучше сделать первый рабочий день на пару часов короче, советуют эксперты из немецкой кассы медицинского страхования Techniker Krankenkasse.



Совет 5: Не откладывайте "полезности" до выходных



Постарайтесь сохранить хорошие привычки, которые вы приобрели во время отдыха, и по возвращении к трудовым будням. "Например, если в отпуске вы регулярно занимались спортом или гуляли на свежем воздухе, то непременно постарайтесь найти для этого время и после выхода на работу", - говорит эксперт по психологии труда Штефан Поппельройтер. Очень важно осознанно уделять время этим делам, а не откладывать их до следующих выходных, тогда и рабочие будни будут более приятными.



То же относится и к питанию. Если в свободные дни вы с наслаждением пили зеленый чай, ели фрукты и овощи, то ничего не мешает вам продолжить эту традицию и в офисе. Это гораздо полезнее для здоровья, чем без конца пить кофе и перекусывать шоколадками.



Совет 6: Вспомните, чем вам нравится ваша работа



Ну а что делать, если вернувшись из отпуска, вы замечаете, что у вас напрочь отсутствует мотивация и вы никак не может войти в рабочий ритм? "Многие думают: как было бы здорово вообще не работать. Но, хотим мы того или нет, на рабочее место возвращаться придется, ведь деньги за нас никто другой зарабатывать не будет. Поэтому стоит сконцентрировать свои мысли на приятных аспектах работы", - советует Штефан Поппельройтер.



Вспомните, что в офисе всегда доставляло вам радость и чем вы занимались с особенным удовольствием. "Даже если на первом месте окажется чаепитие с коллегами, ничего страшного", - считает эксперт. Думайте о положительных моментах, тогда и возвращение на работу будет вам в радость!

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