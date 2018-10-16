На работу в Германию: как правильно отправить резюме

Стопки резюме на столах менеджеров, занимающихся подбором кадров? Это в прошлом! Сегодня в девяти из десяти случаев от соискателей ждут заявки на вакансию в цифровом формате. Кандидат, распечатавший свое резюме, мотивационное письмо, сертификаты на бумаге и тщательно подобравший папку для всех документов, достучится разве что до трех процентов менеджеров по персоналу средних и крупных немецких предприятий.
Резюме по электронной почте
Большинство компаний предпочитают сегодня иметь дело с оцифрованными документами и резюме, присланными по электронной почте или загруженными через портал или специальную платформу для трудоустройства. В этом убедились исследователи компании Bitkom Research. Репрезентативный опрос проводился среди HR-менеджеров немецких компаний, в которых работает больше 50 человек.
А ведь еще три года назад ситуация на рынке труда выглядела совсем иначе. Тогда многие менеджеры по персоналу (а именно - каждый четвертый!) отдавали предпочтение именно распечатанным документам, присланным в папке по почте. За цифровой вариант выступали только 60 процентов.
Сегодня в цене - экономность соискателя и его бережное отношение к окружающей среде. Ведь документы, присланные по электронной почте, или онлайн-заявка экономят не только время соискателя и потенциального работодателя, но также бумагу, электричество и картридж для принтера.
Надо отметить, что нынешний тренд обозначился уже десять лет назад. Тогда в интервью DW эксперты Bitkom предупреждали, что тот, кто отказывается применять современные технологии, лишает себя больших преимуществ, и давали смелый прогноз, мол, "скоро процесс поиска работы будет происходить исключительно в интернете". Это "скоро" уже настало!
Пять правил для трудоустройства по интернету
Аналитики немецкого объединения предприятий цифровой экономики Bitkom советуют соблюдать пять правил цифровой грамотности. Во-первых, при рассылке резюме по электронной почте убедитесь в том, что все документы будут отправлены одним файлом в формате PDF. При подаче заявки через портал по трудоустройству или на сайте самой компании резюме, мотивационное письмо и сертификаты, напротив, загружаются отдельно.
Второе правило: файл с документами, пересылаемый по электронный почте, должен носить конкретное название: не просто "Резюме" (Bewerbung), а "Резюме Иванова", например.
Третье правило: не отправляйте письмо без темы. В теме указывайте не просто "резюме", но и номер вакансии, на которую вы претендуете.
Четвертое правило: общий объем файла не должен превышать 5 MB. В открытом доступе существуют приложения, которые позволят компримировать данные без потери качества.
Пятое правило: следите за качеством. Так как рассылка резюме в электронном формате занимает гораздо меньше времени, велик соблазн быстро отправить документы. Однако эксперты советуют не поддаваться ему, а тщательно проверять все документы. Ведь ошибки остаются ошибками - как на бумаге, так или в электронном виде.
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Автор: Ксения Польская