 На протесты ″желтых жилетов″ во Франции вышли более 30 тысяч человек | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

На протесты "желтых жилетов" во Франции вышли более 30 тысяч человек

В Париже протестуют 8 тысяч демонстрантов, 75 человек задержаны в связи с акцией. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, бросавших взрывпатроны.

Протест желтых жилетов в городе Ниме 12 января 2019 года

Протест "желтых жилетов" в городе Ниме 12 января 2019 года

Во Франции девятые выходные подряд проходят многотысячные антиправительственные протесты. На улицы Парижа в субботу, 12 января, вышли тысячи сторонников движения "желтых жилетов". Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях, перекрыт вход на площадь Согласия. Вблизи Триумфальной арки был также задействован слезоточивый газ - после того, как некоторые протестующие начали бросать в стражей порядка взрывпатроны, сообщил представитель полиции. По всей стране за безопасностью на акциях следят 80 тысяч полицейских, в том числе 5 тысяч - в столице.

Контекст

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

На 14.00 по местному времени акции по всей стране насчитывали 32 тысячи участников, в том числе 8 тысяч - в Париже, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД Франции. В столице в связи с протестами, по информации полиции, задержаны 75 человек, по всей стране - сто, 82 из которых оставлены под стражей. Основные причины - обнаружение оружия и других запрещенных при контроле, а также присоединение к группе лиц, предположительно намеревавшейся применить насилие.

Один из крупнейших протестов проходит также в городе Бурже, где призыву "желтых жилетов" последовали более пяти тысяч человек. В Страсбурге в протестном шествии приняли участие от 1500 до 2000 демонстрантов. В городе Ниме на юге Франции, как и в Париже, произошли столкновения демонстрантов с полицией, которая применила слезоточивый газ и резиновые пули. В результате несколько человек пострадали. 

Протесты "желтых жилетов" вновь набирают силы

Протесты "желтых жилетов", которые вспыхнули в ноябре 2018 года и уже в конце декабря пошли на убыль, теперь вновь начинают набирать силы, отмечают наблюдатели. В прошлую субботу, 5 января, в демонстрациях во Франции приняли участие около 50 тысяч человек. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

Смотрите также:

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Акции не утихают

    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Когда все началось?

    Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Жестокость и вандализм

    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Вандалы повредили триумфальную арку

    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 03:15
Now live
03:15 мин

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

Контекст

Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Ссылки в интернете

"Желтые жилеты" снова вышли на протесты  

Аудио- и видеофайлы по теме

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?  

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

Эмманюэль Макрон попрощался с Гельмутом Колем по-немецки  

Также по теме

Weltwirtschaftsforum 2018 in Davos | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich

Макрон не приедет на Всемирный экономический форум в Давосе 11.01.2019

Вслед за главой Белого дома Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон также решил не посещать ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе.

BdTD - Frankreich Gelbwesten - Frau mit Einkäufen

Макрон осудил насилие в ходе протестов "желтых жилетов" 06.01.2019

После столкновений и беспорядков в ходе очередных антиправительственных протестов президент Франции Эмманюэль Макрон призвал граждан страны вернуться к мирному диалогу.

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris

"Желтые жилеты" снова вышли на протесты 05.01.2019

Первая в Новом году акция "желтых жилетов" собрала во Франции около 50 тысяч человек. В Париже она переросла в столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Петр Павленский как символ и талисман России Путина  

Европа призывает Конгресс США поддержать снятие санкций с фирм Дерипаски  

Как хитрят с упаковками продуктов в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно