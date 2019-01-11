На протесты "желтых жилетов" во Франции вышли более 30 тысяч человек

Во Франции девятые выходные подряд проходят многотысячные антиправительственные протесты. На улицы Парижа в субботу, 12 января, вышли тысячи сторонников движения "желтых жилетов". Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях, перекрыт вход на площадь Согласия. Вблизи Триумфальной арки был также задействован слезоточивый газ - после того, как некоторые протестующие начали бросать в стражей порядка взрывпатроны, сообщил представитель полиции. По всей стране за безопасностью на акциях следят 80 тысяч полицейских, в том числе 5 тысяч - в столице.
На 14.00 по местному времени акции по всей стране насчитывали 32 тысячи участников, в том числе 8 тысяч - в Париже, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД Франции. В столице в связи с протестами, по информации полиции, задержаны 75 человек, по всей стране - сто, 82 из которых оставлены под стражей. Основные причины - обнаружение оружия и других запрещенных при контроле, а также присоединение к группе лиц, предположительно намеревавшейся применить насилие.
Один из крупнейших протестов проходит также в городе Бурже, где призыву "желтых жилетов" последовали более пяти тысяч человек. В Страсбурге в протестном шествии приняли участие от 1500 до 2000 демонстрантов. В городе Ниме на юге Франции, как и в Париже, произошли столкновения демонстрантов с полицией, которая применила слезоточивый газ и резиновые пули. В результате несколько человек пострадали.
Протесты "желтых жилетов" вновь набирают силы
Протесты "желтых жилетов", которые вспыхнули в ноябре 2018 года и уже в конце декабря пошли на убыль, теперь вновь начинают набирать силы, отмечают наблюдатели. В прошлую субботу, 5 января, в демонстрациях во Франции приняли участие около 50 тысяч человек. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Акции не утихают
В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Когда все началось?
Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Жестокость и вандализм
Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Вандалы повредили триумфальную арку
1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Чего требуют демонстранты?
Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"
6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Уступки правительства не остановили протесты
После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Большинство французов поддерживают движение
Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Беспорядки обернулись потерями для бизнеса
Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов