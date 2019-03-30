 На президентских выборах в Словакии победила гражданская активистка | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2019

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Европа

На президентских выборах в Словакии победила гражданская активистка

После подсчета всех бюллетеней во втором туре выборов президента Словакии леволиберальная гражданская активистка Зузана Чапутова набрала 58,4% голосов, а замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович - 41,59%.

Зузана Чапутова, 30 марта 2019 года

Зузана Чапутова, 30 марта 2019 года

Адвокат Зузана Чапутова в субботу, 30 марта, победила во втором туре выборов президента Словакии. По данным статистического ведомства страны, после обработки ста процентов бюллетеней 45-летняя леволиберальная гражданская активистка набрала 58,4 процента голосов. За ее противника, 52-летнего заместителя главы Европейской комиссии Мароша Шефчовича, проголосовали 41,59 процента избирателей.  Шефчович, поддерживаемый правящей партией "Направление - социальная демократия", уже признал свое поражение и поздравил представительницу внепарламентской партии "Прогрессивная Словакия" с победой.

В ходе первого тура выборов, прошедшего 16 марта, Чапутова набрала 40,6% голосов избирателей, а Шефчович - 18,6% голосов.

Контекст

Ради возможности получить субсидии от ЕС крупные словацкие компании захватывают земли фермеров. Распоряжение президента страны решить проблемы аграриев пока игнорируется. (29.06.2018)

Убийство журналиста Яна Куцияка вызвало в стране дискуссию о необходимости новых выборов, а также о том, является ли Словакия правовым демократическим государством или же ею правит мафия. (06.03.2018)

Протесты против коррупции после убийства журналиста Куцияка

Зузана Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста Яна Куцияка. 27-летний журналист и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после гибели журналиста.

Убийство Куцияка вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры, который формально курировал журналистов в стране.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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