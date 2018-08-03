На президента Венесуэлы совершено покушение с помощью дронов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро остался невредимым после взрывов нескольких дронов во время военного парада в столице страны Каракасе. Об этом в субботу, 4 августа, сообщил официальный представитель правительства Хорхе Родригес. "Это было покушение лично на президента Мадуро", - заявил Родригес. Взрывы прогремели во время речи, которую Мадуро произносил перед военнослужащими. 7 человек получили ранения. По словам Родригеса, во время покушения использовались начиненные взрывчаткой дроны.

В мае Мадуро принес присягу на новый президентский срок после спорного переизбрания на пост главы государства. В преддверии выборов многие представители оппозиции были отстранены от участия в них либо заключены в тюрьмы. Некоторым из них пришлось уехать за рубеж. Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование, активность избирателей была ниже 50 процентов. Целый ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования и обещали в знак протеста отозвать своих послов в Венесуэле. США усилили санкции против правительства в Каракасе.

Мадуро обвиняют в стремлении уничтожить демократию в Венесуэле. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли 125 человек, Мадуро через учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где оппозиция имела большинство. Венесуэла переживает также глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

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