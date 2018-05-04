 На попавшем в шторм лайнере Viking Sky отремонтировали три двигателя | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

На попавшем в шторм лайнере Viking Sky отремонтировали три двигателя

Три из четырех двигателей лайнера Viking Sky, попавшего в аварию во время шторма у берегов Норвегии, отремонтированы. Круизное судно вновь движется самостоятельно.

Круизный лайнер Viking Sky, попавший в шторм у берегов Норвегии 23 марта

Круизный лайнер Viking Sky

На норвежском круизном лайнере Viking Sky, попавшем в аварию во время в шторма у западного побережья Норвегии, отремонтированы три из четырех двигателей. В результате судноможет вновь двигаться самостоятельно, сообщил представитель спасательной команды в воскресенье, 24 марта.Viking Sky отбуксируют в один из портов.

Контекст

Капитан судна, обвиняемый в непреднамеренном убийстве, считает себя жертвой. (13.07.2012)

Экипажу и пассажирам германо-итальянского круизного судна удалось избежать пиратского захвата. Первый тревожный сигнал с борта корабля поступил поздно вечером 25 апреля. (26.04.2009)

Круизный лайнер Viking Sky с более чем 1300 пассажирами на борту попал в аварию из-за высоких штормовых волн во вторую половину дня 23 марта. Судно выполняло рейс по маршруту Тромсе - Ставангер, когда подало сигнал бедствия из-за выхода из строя одного из двигателей.

По данным на утро 24 марта, с Viking Sky было эвакуировано 338 человек. Спасательная операция продвигалась медленно, поскольку пассажиров приходилось по одному вытаскивать с палубы на зависший в воздухе спасательный вертолет. 17 человек были госпитализированы. Большинство пассажиров лайнера - граждане Великобритании и США.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Штральзунд

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Горх Фок I" в порту ганзейского города Штральзунда на Балтийском море.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Корабельный колокол "Товарища" 1949 года.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Носовая часть парусника.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Причал в Штральзунде ранним летним утром.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Вид на портовый квартал, Старый город и храм Святого Николая - главную церковь ганзейских купцов Штральзунда, торговавших с Великим Новгородом.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Корабль 495 верфи Blohm & Voss, Гамбург. 1933 год".

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Писатель Иоганн Кинау (Johann Kinau), публиковавшийся под псевдонимом Горх Фок, в честь которого был назван этот учебный парусник.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Товарищ" ("Горх Фок"), "Крузенштерн" и "Дар Поморья" в порту Портсмута в 1974 году.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Надпись "Товарищ" проступает из-под нового слоя краски на борту парусника "Горх Фок" в Штральзунде.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Штурвал на палубе "Горх Фока".

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Надпись "Gorch Fock" на старом корабельном штурвале.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Безоблачное балтийское небо над легендарным парусником.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    На корабле сохранились таблички на русском языке.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Иллюминаторы капитанской каюты.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Экспонаты корабельного музея.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Капитанская рубка.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Советские навигационные карты в капитанской рубке.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Матросские гамаки.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Корабельный кнехт с советской пятиконечной звездой на борту барка.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Вид на порт Штральзунда с острова Рюген во время вечерних сумерек. Самые высокие мачты - мачты "Товарища" - "Горх Фока".

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:14

Венеция против круизных лайнеров (04.05.2018)

Контекст

Легендарный парусник в порту Штральзунда

Советский "Товарищ" под немецким флагом. (18.08.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Венеция против круизных лайнеров (04.05.2018)  

Крушение "Costa Concordia": год спустя  

Город на плаву, или Безопасность круизных лайнеров  

Также по теме

Norwegen Kreuzfahrtschiff Viking Sky Havarie

У берегов Норвегии эвакуируют круизный лайнер с 1300 пассажирами 23.03.2019

Причиной аварии стал отказ двигателей судна. Из-за штормовой погоды потерпевших эвакуируют с помощью вертолетов. Первые 100 человек уже были доставлены на берег.

Norwegen Kreuzfahrtschiff Viking Sky Evakuierung

В составе экипажа аварийного лайнера у берегов Норвегии четверо россиян 24.03.2019

Операция по эвакуации с судна Viking Sky продолжается, пострадавшие доставляются в больницы.

Реклама

Самые читаемые

Toyota собирается расширять производство автомобилей с водородным двигателем  

В составе экипажа аварийного лайнера у берегов Норвегии четверо россиян  

США обеспокоены состоянием здоровья осужденного в РФ украинца Павла Гриба  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно