На попавшем в шторм лайнере Viking Sky отремонтировали три двигателя

На норвежском круизном лайнере Viking Sky, попавшем в аварию во время в шторма у западного побережья Норвегии, отремонтированы три из четырех двигателей. В результате судноможет вновь двигаться самостоятельно, сообщил представитель спасательной команды в воскресенье, 24 марта.Viking Sky отбуксируют в один из портов.

Круизный лайнер Viking Sky с более чем 1300 пассажирами на борту попал в аварию из-за высоких штормовых волн во вторую половину дня 23 марта. Судно выполняло рейс по маршруту Тромсе - Ставангер, когда подало сигнал бедствия из-за выхода из строя одного из двигателей.

По данным на утро 24 марта, с Viking Sky было эвакуировано 338 человек. Спасательная операция продвигалась медленно, поскольку пассажиров приходилось по одному вытаскивать с палубы на зависший в воздухе спасательный вертолет. 17 человек были госпитализированы. Большинство пассажиров лайнера - граждане Великобритании и США.

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