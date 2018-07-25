На поливку парков в Гамбурге вышли полицейские водометы (фото)

Мемы немецкого лета

Sommerfrische - "летняя свежесть"

Популярное в XIX веке понятие сегодня кажется устаревшим, а ведь означает оно не что иное, как "дачный сезон". Словарь братьев Гримм определяет "летнюю свежесть" как "отдых горожан в сельской местности в летнее время". С появлением поездов путешествовать стало легко и просто. До того аристократы отдыхали в городе зимой, а летом в деревне надо было заниматься хозяйством.