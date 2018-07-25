На поливку парков в Гамбурге вышли полицейские водометы (фото)

Эта фотография сделана в среду, 25 июля, в немецком городе Гамбурге, где для поливки парков из-за длительной засухи стали использовать полицейские водометы.
Во многих других городах Германии, например, в Кельне деревья сейчас поливают с помощью пожарных машин, а также просто жители соседних домов - ведрами и лейками.
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Мемы немецкого лета
Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей на немецикх морских курортах.
Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая здесь начнется уже в августе: на две-три недели раньше обычного срока.
После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору.
Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре напротив Кельнского собора в знойный 30-градусный полдень 16 июля.