 На поливку парков в Гамбурге вышли полицейские водометы (фото) | Кадр дня | DW | 25.07.2018

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Кадр за кадром

На поливку парков в Гамбурге вышли полицейские водометы (фото)

Эта фотография сделана в среду, 25 июля, в немецком городе Гамбурге, где для поливки парков из-за длительной засухи стали использовать полицейские водометы.

Гамбург

Во многих других городах Германии, например, в Кельне деревья сейчас поливают с помощью пожарных машин, а также просто жители соседних домов - ведрами и лейками.

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  • Штайнхудер Мер

    Лучше немецкие озера

    Штайнхудер Мер

    (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.

    Автор: Максим Нелюбин


Мемы немецкого лета

  • Соленые огурцы

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    С началом школьных каникул и летних отпусков у политиков замирает общественная жизнь. Этот период немцы называют "временем соленых огурцов". В старину так именовали "голодную" часть года, когда все запасы уже съедены, а новый урожай еще не поспел. Какие еще слова полезно знать, отправляясь в разгар лета в Германию?

  • Сотрудник офиса

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  • Самолет

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  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Heimweh - "тоска по родине"

    В дальних странах "утомленных" отчизной немцев поджидает другая "тоска" - по домашнему уюту. Всем случается взгрустнуть во время путешествий. Но у немцев все гораздо серьезнее. Болезненность немецкой "тоски" усиливает сформулированное в эпоху Романтизма состояние Sehnsucht, т.е. "жажда недостижимого" или в переводе английского поэта Перси Шелли - "желание ночной бабочки долететь до звезды".

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    All Inclusive - "все включено"

    Любимый отдых немцев - на морском курорте по системе "все включено". Трехразовое питание, пляж, бассейн, экскурсии - весь день от заката до восхода распланирован и никаких забот. Подавляющее большинство немцев, согласно опросам, предпочитает такую разновидность отдыха. Также в тренде - океанские круизы с полным обеспечением на борту.

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Sommerurlaub auf Malle - "летний отпуск на Майорке"

    Испанский остров в Средиземном море в шутку называют 17-й федеральной землей Германии. Более 30 тысяч немцев живут здесь постоянно и миллионы прилетают на "Малле" ежегодно в отпуск. Здесь говорят по-немецки, здесь кормят немецкой едой - все как дома, только погода во сто раз лучше!

  • Пассажир в самолете

    Мемы немецкого лета

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    Мемы немецкого лета

    Sommerfrische - "летняя свежесть"

    Популярное в XIX веке понятие сегодня кажется устаревшим, а ведь означает оно не что иное, как "дачный сезон". Словарь братьев Гримм определяет "летнюю свежесть" как "отдых горожан в сельской местности в летнее время". С появлением поездов путешествовать стало легко и просто. До того аристократы отдыхали в городе зимой, а летом в деревне надо было заниматься хозяйством.

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    Мемы немецкого лета

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    Летние школьные каникулы в федеральных землях Германии начинаются в разное время, чтобы не все сразу отпускники выезжали одновременно на дороги. Тем не менее, в первые дни школьных каникул автобаны забиты многокилометровыми пробками. По прошествии шести недель, когда каникулы заканчиваются, дороги снова становятся непроездными.

  • Обезьяна

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    Affenhitze - "обезьянья жара"

    Англичане летом потеют, как свиньи ("sweating like a pig"), немцы страдают от "обезьяньей жары". Выражение появилось впервые в Берлине в конце XIX века. Почему именно обезьяна фигурирует в немецком аналоге "зверской жары", история умалчивает. Не исключено, что обитатели тропиков из Зоологического сада вдохновили немцев на неологизм, который сегодня входит в число самых известных летних мемов.

  • Пляж

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    Sonnenbrand - "cолнечный ожог"

    Вырвавшись, наконец, на курорт, немецкие туристы забывают о страхах и предосторожностях. По статистике, каждый четвертый немец получает в отпуске солнечный ожог. Прямое воздействие ультрафиолетового излучения вредно, нейтрализовать его не может даже прохлада Балтийского моря.

  • Бассейн

    Мемы немецкого лета

    Freibad - "открытый плавательный бассейн"

    В городе от жары спасают плавательные бассейны, которых в Германии насчитывается более 7 тысяч. Бассейны под открытым небом, как правило, окружены просторными лужайками с травой, оборудованы вышками для прыжков в воду и водными горками. Ну, а если зарядил дождь, то немцы перебираются в термальные бассейны с саунами.

  • Гриль

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    Главное развлечение летом в Германии - "шашлыки", в роли которых выступают колбаски, стейки, куриные ножки и прочие мясопродукты. Жарят на гриле повсюду, на собственных участках и в городских садах и парках. По выходным и праздникам, и даже в будние дни в Германии летом в воздухе витают волшебные ароматы. Почти полмиллиарда евро сжигают немцы каждый год на этом "священном огне".

    Автор: Элла Володина


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