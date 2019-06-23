 На повторных выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.06.2019

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Мир

На повторных выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции

После подсчета более 99 процентов бюллетеней Экрем Имамоглу от оппозиционной НРП набирает 54 процента голосов, а претендент от правящей партии Бинали Йылдырым - немногим более 45 процентов.

Экрем Имамоглу стоит перед микрофонами в Стамбуле

Экрем Имамоглу выступает перед журналистами в Стамбуле

Оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу победил на повторных выборах мэра Стамбула, которые прошли в воскресенье, 23 июня. После подсчета более 99 процентов бюллетеней представитель Народно-республиканской партии (НРП) Имамоглу набрал 54 процента голосов избирателей. Ближайший из соперников, претендент от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, получил немногим более 45 процентов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил оппозиционного политика, подчеркнув, что речь идет о неофициальных результатах. Турецкий народ "вновь продемонстрировал свою волю", заявил глава государства.

Имамоглу расценил свою победу как "новое начало" для Турции. Он заявил, что готов представить Эрдогану "дорожную карту" по развитию Стамбула, а также "работать в гармонии" с президентом, чтобы "решать наиболее назревшие проблемы" города. В свою очередь, экс-премьер признал свое поражение и пожелал сопернику успехов.

Контекст

Турецкая оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны. Для правящей партии и президента это может стать первым серьезным поражением за 17 лет. (30.03.2019)

Турецкая лира падает, а цены и безработица растут. Власти страны пытаются бороться с кризисом, но пока без успеха. Президент Эрдоган теряет поддержку, что показали муниципальные выборы. (18.04.2019)

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.

Высшая избирательная комиссия аннулировала результаты

В ходе голосования в 15-миллионном Стамбуле Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма с преимуществом в 15 тысяч голосов. Однако ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях. В начале мая Высшая избирательная комиссия аннулировала итоги голосования и назначила новые выборы. Евросоюз призвал ответственную избирательную комиссию незамедлительно представить обоснование своего решения.

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