 На первомайских акциях в России задержаны десятки участников | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2019

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Россия

На первомайских акциях в России задержаны десятки участников

В России проходят традиционные первомайские шествия. В Санкт-Петербурге задержали феминисток, активистов штаба Навального и "Открытой России", а также депутата Заксобрания.

Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге, 2019 год

Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге

Первомайские шествия в российских городах сопровождаются активным вмешательством полиции. Только в Санкт-Петербурге, по данным "ОВД-Инфо", было задержано более 30 человек. По всей стране число задержанных превысило 80.

В Санкт-Петербурге, в частности, был задержан координатор штаба Алексея Навального Денис Михайлов. В своем Twitter он сообщает, что находится в автозаке вместе с другими 6 задержанными.

По словам Михайлова, в автозак был помещен и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в Facebook сообщил о задержании одного из лидеров "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Контекст

 По центральным магистралям города на Неве 1 мая прошли участники маршей за сохранение исторического облика города и против цензуры в интернете. (01.05.2018)

Немецкие газеты посвящает комментарии Международному дню труда, отношениям между США и ЕС и политике Россси в Чечне. (02.05.2002)

Кроме того, в Санкт-Петербурге в своей квартире был задержан активист "Открытой России" Роман Самойлов, а на улицах города задержали трех активистов движения "Весна" и шесть активисток феминистских организаций. 16 человек были задержаны на первомайском шествии в Петропавловске-Камчатском.

Тысячи человек на официальных первомайских демонстрациях

Более ста тысяч человек, исходя из официальных данных полиции, приняли в среду, 1 мая, участие в первомайских шествиях в Москве , посвященных Дню весны и труда. Акция была организована московскими профсоюзами, в ней приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и другие официальные лица, ее заявленный лозунг: "За справедливую экономику в интересах человека труда".

Всего, по оценке Федерации независимых профсоюзов России, в "официальных" праздничных мероприятиях принимают участие почти 3 миллиона человек в 765 городах и 81 районном центре.

В ряде городов проводятся шествия, организованные коммунистами из КПРФ и других левых движений. В Москве в таком шествии приняли участие около 3500 человек.

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