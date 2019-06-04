На парламентских выборах в Дании ожидается победа оппозиции

Граждане Дании спустя десять дней после выборов в Европарламент избирают новый состав национального парламента - фолькетинга. Голосование проходит в День конституции в среду, 5 июня. Судя по итогам последних социологических опросов, страну ожидает смена правительства: альянс правоцентристских партий может уступить место коалиции во главе с социал-демократами и их лидером Метте Фредериксен.

Согласно прогнозам социологов, так называемый "красный" блок во главе с Фредериксен может получить 108 из 179 мандатов в парламенте, тогда как "синий" блок нынешнего премьера Ларса Лёкке Расмуссена - лишь 67.

Правые популисты Дании теряют голоса

Правопопулистская Датская народная партия, до сих пор поддерживавшая правящий альянс, по опросам, получит на выборах в фолькетинг около 10 процентов голосов (на предыдущих выборах в 2015 году ее результат составил 21,1 процента). На майских выборах в Европарламент датские правые популисты, в отличие от схожих партий в других странах ЕС, потеряли значительную часть голосов: их результат снизился с 26,6 процента в 2014 году до менее чем 11 процентов.

Если прогнозы подтвердятся, Метте Фредериксен станет второй в истории Дании женщиной во главе правительства после предшественницы Расмуссена - Хелле Торнинг-Шмитт, а Дания станет третьей скандинавской страной с социал-демократическим кабинетом. В Швеции с января 2019 года правит коалиция социал-демократов и "зеленых", в Финляндии на апрельских выборах также победили социал-демократы, которые затем образовали правительственный альянс с центристами и тремя малым партиями.

В нынешних парламентских выборах в Дании участвуют около 900 кандидатов от 13 партий, голосование проходит с 9.00 до 20.00 по местному времени (с 10.00 до 21.00 мск).

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