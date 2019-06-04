 На парламентских выборах в Дании ожидается победа оппозиции | Новости из Германии о Европе | DW | 05.06.2019

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Европа

На парламентских выборах в Дании ожидается победа оппозиции

Согласно опросам, первое место на выборах в фолькетинг могут занять демократы и их лидер Метте Фредериксен.

Предвыборный плакат правящей партии в Дании

Предвыборный плакат правящей партии в Дании

Граждане Дании спустя десять дней после выборов в Европарламент избирают новый состав национального парламента - фолькетинга. Голосование проходит в День конституции в среду, 5 июня. Судя по итогам последних социологических опросов, страну ожидает смена правительства: альянс правоцентристских партий может уступить место коалиции во главе с социал-демократами и их лидером Метте Фредериксен.

Контекст

Центристские партии теряют политический вес, а "зеленые" и либералы, как и популисты, - набирают. Достичь компромисса в новом составе Европарламента будет непросто, считает Бернд Ригерт. (27.05.2019)

Сравнительно высокая явка, потери крупнейших европейских фракций и усиление других групп в Европарламенте. DW о том, что надо знать про исход голосования в ЕС. (27.05.2019)

Согласно прогнозам социологов, так называемый "красный" блок во главе с Фредериксен может получить 108 из 179 мандатов в парламенте, тогда как "синий" блок нынешнего премьера Ларса Лёкке Расмуссена - лишь 67.

Правые популисты Дании теряют голоса

Правопопулистская Датская народная партия, до сих пор поддерживавшая правящий альянс, по опросам, получит на выборах в фолькетинг около 10 процентов голосов (на предыдущих выборах в 2015 году ее результат составил 21,1 процента). На майских выборах в Европарламент датские правые популисты, в отличие от схожих партий в других странах ЕС, потеряли значительную часть голосов: их результат снизился с 26,6 процента в 2014 году до менее чем 11 процентов.

Если прогнозы подтвердятся, Метте Фредериксен станет второй в истории Дании женщиной во главе правительства после предшественницы Расмуссена - Хелле Торнинг-Шмитт, а Дания станет третьей скандинавской страной с социал-демократическим кабинетом. В Швеции с января 2019 года правит коалиция социал-демократов и "зеленых", в Финляндии на апрельских выборах также победили социал-демократы, которые затем образовали правительственный альянс с центристами и тремя малым партиями.

В нынешних парламентских выборах в Дании участвуют около 900 кандидатов от 13 партий, голосование проходит с 9.00 до 20.00 по местному времени (с 10.00 до 21.00 мск).

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    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

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    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


Смотреть видео 26:21

Копенгагенское гетто, сжигание Корана и другие правые веяния в Дании. Европа в фокусе

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