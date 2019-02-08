На митинг в защиту журналистки Прокопьевой в Пскове вышли 250 человек

На митинг в поддержку Светланы Прокопьевой и в защиту свободы слова, прошедший в гайд-парк на Четырех углах в Пскове, вышли около 250 человек. Среди его участников были, кроме самой журналистки, руководитель Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг, лидеры местных отделений коммунистической партии и партии "Родина", экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов, а также активисты штаба Алексея Навального.

Многие участники принесли плакаты с изображением черной руки, сжимающей карандаш, как символ свободной журналисткой работы.

"Люди не боялись показать лицо"

Как сообщил DW один из организаторов митинга Лев Шлосберг, мероприятие координировалось через социальные сети и было согласовано буквально за 48 часов - уникальный случай для сравнительно небольшого города Пскова. Некоторые участники митинга специально приехали из-за пределов Пскова, чтобы поддержать акцию протеста.

"Было видно, что собравшиеся на митинг четко понимают, что пришли защищать свободу слова. Несмотря на то что это явно политическое дело, люди не боялись показать лицо, - подчеркнул Шлосберг. - В сегодняшней России это поступок не для всех".

По словам политика, широкая общественная поддержка Светланы Прокопьевой уже существенно повляла на ход дела. У Прокопьевой был изъят загранпаспорт и с нее было взято обязательство о явке по требованию следователей.

При этом 6 февраля, когда впервые начались обыски, многие были уверены в том, что в отношении журналистки планируются более жесткие меры, такие как взятие под стражу или домашний арест, указал Шлосберг.

Прокопьева считает обвинение против себя "абсурдным"

Общественный резонанс, вызванный ее делом, приятно ее удивил, рассказала DW сама Прокопьева. Она надеется, что акции в ее поддержку смогут повлиять на следствие, которое как минимум останется в рамках закона, а как максимум - проведет расследование объективно и независимо, потому что само обвинение против нее "абсурдно".

Светлана Прокопьева на акции в ее поддержку в Пскове

Говоря об уровне свободы слова в современной России, Прокопьева заявила, что самым страшным врагом журналиста остается самоцензура. "В частных СМИ журналисты могут говорит и писать то, что думают, но только если они не боятся" - заявила Прокопьева в телефонном интервью DW.

Размышления о причинах терроризма

Накануне акции в Пскове Лев Шлосберг, сообщая о готовящемся мероприятии на своем сайте, высказал поддержку Прокопьевой и призвал жителей города поддержать протест. "Светлана в своей колонке, конечно, никоим образом не оправдывала терроризм. Она его категорически не оправдывает и, наоборот, осуждает, - заявил политик. - Она размышляла о причинах терроризма и о том, как его не допускать, что обязано делать и что на самом деле делает российское государство в работе с молодежью, обществом в целом. Светлана исполнила свой журналистский долг: озвучила важные для понимания произошедшего и всей ситуации вопросы".

О необходимости защищать свободу слова в РФ заявил на митинге и коммунист Петр Алексеенко. "Мы со стороны КПРФ поддерживаем Светлану. Свободу слову! Когда мы вместе, мы непобедимы!" - заявил он .

Член Профсоюза журналистов РФ Павел Никулин, в свою очередь, подчеркнул, что дело Прокопьевой "не достойно Уголовного кодекса нашей страны". "Мы считаем, что следователи должны извиниться, закрыть дело и пойти подметать улицы, потому что к серьёзным делам их допускать нельзя", - сказал он.

Дело Прокопьевой

Поводом для преследования Прокопьевой стало ее выступление в авторской программе "Минута просветления" в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". В выпуске "Репрессии для государства" она анализировала террористический акт в Архангельске, где молодой человек взорвал себя в приемной местного управления ФСБ в октябре 2018 года. По мнению журналистки, его поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями со стороны государства.

Позднее текст выступления опубликовала "Псковская лента новостей". Роскомнадзор в декабре вынес предупреждения обоим СМИ, а в январе оштрафовал редакции на сотни тысяч рублей.

Дело против журналистики было возбуждено 5 февраля 2019 года. Если следствие сможет доказать ее вину, Прокопьевой может грозить до семи лет лишения свободы.

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