 На митингах за свободный интернет задержали более 30 человек | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2019

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Россия

На митингах за свободный интернет задержали более 30 человек

Либертарианская партия и "Общество защиты интернета" выступили на митинге против закона об изоляции РФ от интернета. До и после начала акции в Москве были задержаны 29 человек, в Петербурге - 2.

Акция в защиту свободы интернета в Москве

Акция в защиту свободы интернета в Москве

В Москве в воскресенье, 10 марта, на проспекте Сахарова в 14.00 по местному времени прошел митинг "против изоляции рунета", организованный Либертарианской партией России (ЛПР), "Обществом защиты интернета" и поддержанный другими оппозиционными организациями и движениями, передает корреспондент DW с места событий. Подобная акция в тот же день была проведена в Воронеже и Хабаровске. "Митинг был очень мощный и превысил наши ожидания по количеству пришедших", - сообщается на странице хабаровского митинга во "В контакте".

По данным "Белого счетчика", через рамки на проспект Сахарова прошли более 15 тысяч человек. 

Сообщения о задержаниях появились еще до начала митинга. Представители ЛПР написали в Twitter, что полиция увезла в отделение волонтеров вместе со связками воздушных шаров, предназначенных для участников митинга. В оппозиционном движении "Весна" рассказали порталу "Медиазона", что в ОВД Красносельский доставили 15 человек. По словам члена правления ЛПР Михаила Светова, правоохранители "орут, что воздушные шары это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия". Еще не менее 14 участников акции были задержаны по ее окончании в Москве и двое - в Санкт-Петербурге, сообщает сайт "ОВД-Инфо". По словам корреспондента DW, задержания были жесткими, они продолжились сразу после окончания официальной части мероприятия. 

Перед митингом были также изъяты баннеры для сцены и звуковых башен, сообщил Светов, отметив, что текст на них "полностью соответствует заявке".

Контекст

Российские чиновники не могут реально наказать иностранные интернет-сервисы. Поэтому остается только делать вид, что Google и другие компании согласны подчиняться Роскомнадзору, считает Александр Плющев. (08.02.2019)

Чиновники в РФ хотят жить богато, весело и бесконтрольно - и ограничения в интернете как нельзя лучше служат этой цели, пишет в комментарии для DW Федор Крашенинников. (08.02.2019)

Против закона об изоляции России от интернета

Как говорится на сайте акции, к ее проведению организаторов побудило, в частности, то, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об изоляции российского сегмента интернета и тем самым "предлагают дать Роскомнадзору власть, достаточную, чтобы изолировать всю Россию от всемирного интернета".

Если закон будет принят, власти смогут контролировать домены, пути трафика, блокировать их и обязать провайдеров ставить оборудование для отслеживания блокировок, предостерегают организаторы. Они отмечают, что "устали от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов". "Государство решило пойти дальше и забирает весь интернет, - говорится далее в заявлении. - Паутина цензуры все больше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета".

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Ссылки в интернете

Сайт протестной акции "За свободный интернет"

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