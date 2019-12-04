На "Минском форуме" разбирались, как на Беларусь смотрят в Европе

"Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры" - так звучала в нынешнем году тема "Минского форума". Он по традиции собрал политиков, ученых, общественных деятелей из разных стран мира (на этот раз более 200 человек), которые в своей деятельности так или иначе связаны с белорусской проблематикой.

Эта международная конференция, организуемая с 1997 года Германо-белорусским обществом (DBG), давно стала одной из главных площадок для диалога между Минском и Берлиной, а также Брюсселем. DW - c основными итогами того, как прошел такой диалог в этот раз.

К "Восточному партнерству" Беларусь относится прагматично

Первый день работы "Минского форума", 4 декабря, открылся дискуссией, посвященной месту Беларуси в Европе - каким оно видится Германии и всему Евросоюзу. И белорусские, и европейские участники в ходе своих выступлений не раз указывали на важное географическое положение страны, называя ее центром Европы и мостом между Востоком и Западом. Второй день начался с обсуждения результатов и перспектив для РБ инициативы Евросоюза "Восточное партнерство". Специальный уполномоченный МИД ФРГ по "Восточному партнерству" Ханс-Юрген Хаймзёт (Hans-Jürgen Heimsoeth) напомнил, что эта программа - не геополитический проект, хотя зачастую за таковой принимается.

Ханс-Юрген Хаймзёт (фото из архива)

"ЕС лишь хочет помочь странам-участницам инициативы укрепить свою стабильность и продвинуться вперед по пути внедрения европейских стандартов", - указал немецкий дипломат. Говоря об участии Минска в "Восточном партнерстве", он подчеркнул, что Брюсселю необходимо найти особый подход к Беларуси, которая не стремится вступить в Евросоюз. По мнению Хаймзёта, в качестве примера тут можно взять Армению, имеющую партнерское соглашение с ЕС и одновременно входящую в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Представитель белорусского МИД Дмитрий Ярмолюк согласился с тем, что Минск не хотел бы видеть "Восточное партнерство" политическим или же геополитическим проектом. "Беларусь как страна, которая всегда исповедовала многовекторность, хотела бы, чтобы этот проект оставался вне политики - максимально прагматичным и направленным на социально-экономическое развитие стран", - пояснил Ярмолюк.

Что мешает работе немецких инвесторов в Беларуси?

Важное место на нынешней конференции заняла дискуссия об инвестициях и инновациях в белорусской экономике. Эксперт консалтинговой компании "Берлин Экономикс" Александер Кнут (Alexander Knuth) поделился с участниками форума результатами опроса немецких инвесторов, посвященного рамочным условиям для их работы в Беларуси.

В кулуарах "Минского форума"

По итогам исследования было выработано 35 предложений для реформирования белорусского законодательства. "На самом деле реформы - это слишком громкое слово, в основном наши предложения касаются частичного изменения законов или административных процедур. Хотя нужны лишь незначительные корректировки, они будут иметь огромное значение для инвесторов", - заверил Кнут. В числе негативных факторов он назвал несоответствие некоторых норм таможенного и налогового регулирования в РБ международным стандартам.

Замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич, отвечая на замечания немецкого эксперта, заявил, что в последнее время Минск и так предпринял определенные шаги по либерализации условий для ведения бизнеса. "Но, если инвесторы говорят, что есть проблема, то мы будем смотреть глубже и пытаться решить ее", - пообещал замминистра.

Нужно сделать Беларусь более узнаваемой

Во время дискуссии участники форума не раз возвращались к теме, которая выбрана главном в этом году - место Беларуси в Европе. Депутат земельного парламента Саксони Ян Лёфлер (Jan Löffler) в этой связи признался, что с точки зрения Германии Беларусь - это по-прежнему большой вопросительный знак: "Нужно познакомить людей с Беларусью. И сделать так, чтобы она была более узнаваемой в Европе".

Беларусь пока действительно не слишком широко известна на Западе, согласился с немецким депутатом Дмитрий Ярмолюк. Однако мы бы хотели, чтобы информационная работа велась в двустороннем режиме - в целях и улучшения имиджа ЕС в Беларуси, и повышение узнаваемости Беларуси в самом ЕС, добавил Ярмолюк.

Подводя итоги работы "Минского форума", глава Германо-белорусского общества Райнер Линднер (Rainer Lindner) в интервью DW констатировал, что на конференции от европейских и немецких участников неоднократно звучало желание и дальше развивать партнерские отношения с Беларусью. В этой связи Линднер отметил стремление и Минска, и Брюсселя наконец завершить подписание соглашение о либерализации визового режима.

Политический аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Катерина Шматина главным достижением форума считает представление разных точек зрения - германо-белорусского сообщества, европейских партнеров, а также властей и общественности Беларуси. "Я не думаю, что после форума будут какие-либо конкретные результаты в плане реализации совместных проектов. Но хорошо, что были представлены разные мнения. И, как минимум, стороны смогли услышать друг друга", - подвела итог Шматина.

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