На мели: как Мурманское пароходство бросило свой корабль в Испании

Российский сухогруз "Заполярье", принадлежащий преуспевающему мурманскому судоходству, с середины июля находится на вынужденной стоянке в Испании. Первые два месяца экипаж судна был буквально брошен на произвол судьбы - без денег, топлива и провизии. Затем в ситуацию вмешались местные представители международного профсоюза моряков, и положение команды несколько улучшилось. Тем не менее, дальнейшая судьба "Заполярья" все еще под большим вопросом, сообщает корреспондент DW, побывавший на месте событий.

Как "Заполярье"попал в прессу и как отреагировали в Мурманске

Тревогу вокруг российского сухогруза "Заполярье", 19 членов экипажа которого оказались в непростой ситуации у берегов Испании, еще в сентябре 2018 года подняла испанская пресса. Она ссылалась на информацию Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) и его представителя в Испании Лус Бас Абалья. Ну а к федерации обратились за помощью еще в июле брошенные на произвол судьбы моряки "Заполярья".

Тревожная новость из испанской печати попала в российскую. Владелец судна - Мурманское морское пароходство (ММП), на четверть принадлежащее государству, поспешило ответить: мол, все в порядке, все под контролем, а возникшие "из-за международного кризиса грузоперевозок" проблемы, то ли уже решены, то ли решатся с минуты на минуту, и судно покинет Испанию.

Одновременно прессе было предложено "не нагнетать обстановку" и дать возможность предприятию спокойно работать. Между тем, побывавший в порту Мотриль корреспондент DW обнаружил, что ситуация вокруг "Заполярья" через две недели после бодрых административных отписок по-прежнему остается неясной.

Без воды, еды и горючего

Судно-балкер с грузом технической соли находилось на пути в Великобританию, когда вынуждено было в начале июля остановиться в 3 милях от испанского порта-анклава в Северной Африке - Сеуты. Для дальнейшего плавания у него не было топлива. К середине сентября стало ясно, что находиться в открытом море "Заполярье" больше не может из-за ухудшения погодных условий. Однако разместить груженый 180-метровый корабль в небольшом и мелководном порту Сеуты возможности тоже не было, поэтому испанцы отбуксировали его в Мотриль, расположенный на юге Иберийского полуострова.

Порт и город Мотриль

Еще будучи у берегов Африки, экипаж сухогруза начал испытывать нехватку пресной воды и продовольствия. Заканчивалось и горючее, используемое для нужд моряков - освещения, приготовления пищи и так далее. Об этом рассказал испанскому телевидению первый помощник капитана Сергей Филимонов.

Посетовав, что воды нет даже, чтобы побриться, он объяснил создавшуюся ситуацию отсутствием средств у компании-владельца судна. Но это был еще не полный список проблем, с которыми столкнулось "Заполярье". Оказалось, что еще в июле у него закончился срок действия документов, позволяющих бороздить моря и океаны.

"Света" или ангел-хранитель российских моряковв Испании

В итоге команда "Заполярья" обратился за помощью к Международной федерации транспортных рабочих. Представитель МФТ Лус Бас Абалья незамедлительно отреагировала на просьбу российского экипажа. Она прибыла в Сеуту и, первым делом, договорившись с Красным крестом, обеспечила поставки на судно гуманитарной помощи - продовольствия и воды.

Вместе с местным портовым начальством испанка решила вопрос о буксировки в кредит "Заполярья" на стоянку в Мотриль и добилась в испанской полиции выдачи транзитных виз для моряков, чтобы они могли улететь на родину через один из аэропортов Испании.

За годы своей деятельности в качестве представителя МФТ Лус Бас Абалья, до этого работавшая капитаном буксира, помогла десяткам российских экипажей. Самым громким ее делом стало спасение команды судна "Владимир Шаранда" в 2006 году, брошенной у северо-западных берегов Испании. Тогда Лус, которую моряки, переведя ее имя на русский, окрестили "Светой", не только доставляла на корабль в течение нескольких месяцев продукты, но и добилась выплаты зарплаты и отправки людей на родину.

Странная ситуация вокруг российского сухогруза

Представитель Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) в Испании Лус Бас Абала

Бас Абалья рассказала DW, что с первого дня пыталась наладить связи с Мурманским морским пароходством, чтобы как можно скорее решить проблемы "Заполярья", но наткнулась на "странную ситуацию". Компания-судовладелец долго вообще не отвечала на ее звонки и письменные послания, а затем отделывалась формальными отписками.

Вместе с тем представитель МФТ полагает, что ее хлопоты, включая обращение к прессе, не пропали даром. В конце концов, мурманский судовладелец вывез на родину недовольных моряков, у многих из которых, к тому же закончились трудовые контракты. На сухогруз прислали новый экипаж.

Кроме того, после размещения "Заполярья" в порту Мотриль помощь Красного Креста уже не понадобилась - судовладелец обеспечил команду пресной водой, продовольствием, а также дизельным топливом - правда, не для плавания, а лишь для поддержания жизнедеятельности экипажа во время стоянки.

По данным испанской стороны, на сухогруз было поставлено 50 кубометров воды и продовольствия на сумму 2500 евро. В беседе с корреспондентом DW, которому удалось подняться на судно, моряки утверждали, что ситуация на "Заполярье" нормальная, все члены команды здоровы, сыты и работают в соответствии со своими штатными обязанностями.

Сможет ли Россия расплатиться за вынужденную стоянку "Заполярья"?

Капитан порта Мотриль Фернандо Рамос

Тем временем опрошенные DW эксперты - начальник Департамента торгового флота Испании Бенито Нуньес и капитан порта Мотриль Фернандо Рамос - выразили непонимание причин ситуации, в которой оказалось российское судно. Почему "Заполярье" вдруг оказалось чуть ли не брошенным владельцем?

Раньше, как им известно, бывали случаи, когда российские компании - в основном, охваченные кризисом - бросали в испанских портах свои старые посудины, часто уже не пригодные для плавания, а от команд отделывались, чтобы не платить зарплату. Теперь же речь идет об одном из крупнейших российский пароходств и его вполне рентабельном судне, цена которого на сегодняшний день, по данным испанской стороны, превышает 15 миллионов евро.

Нуньес и Рамос, не располагая сведениями, как долго еще "Заполярье" намерено находиться в их порту, выразили обеспокоенность тем, сможет ли мурманская компания "выполнить свои финансовые обязательства": расплатиться за буксировку и стоянку сухогруза, которая обходится ежедневно в 3 тысячи евро.

Они понимают, что компания может испытывать трудности с оплатой топлива, но вот почему не была своевременно обновлена "документация на соответствие судна безопасности мореплавания", испанцы объяснить не могут. А ведь без этих документов капитан порта, при всем желании, не имеет права выпустить корабль в плавание.

Беспокоит Рамоса и техническое состояние "Заполярья", в частности, тот факт, что уже более трех месяцев не запускался - из-за отсутствия горючего - его главный двигатель. Не возникнет ли еще одна проблема, когда судно, наконец, обзаведется документами, топливом и расплатится по долгам?

Компания не отвечает

Со своей стороны DW заблаговременно направила ММП письмо с просьбой высказать свою точку зрения на создавшуюся ситуацию. Однако на момент публикации этого материала ответа получено не было.

Между тем, "Заполярье" - не единственное судно мурманской компании, которое вынужденно простаивать в Испании. Уже 4 месяца на севере страны - в порту Авилес - стоит "Северная Земля", задержанная испанским судом по иску Гибралтара за неуплату заправки горючим. Ее стоянка обходится 1260 евро в сутки.

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