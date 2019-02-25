 На Кубе вступила в силу новая конституция страны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2019

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Мир

На Кубе вступила в силу новая конституция страны

Новый Основной закон признает значение малого и среднего бизнеса, но не предусматривает политической либерализации Кубы.

Первые лица Кубы объявляют о новой конституции, 10 апреля 2019 г.

Первые лица Кубы объявляют о новой конституции, 10 апреля 2019 г.

На Кубе в среду, 10 апреля, официально вступила в силу новая конституция страны. Она предполагает частичное признание частной собственности и учреждение должности премьер-министра. Кроме того новая редакция Основного закона признает важное значение малого и среднего бизнеса, иностранных инвестиций и конкуренции для кубинской экономики.

В то же время единственной законной политической силой на Кубе названа коммунистическая партия, положения о ее руководящей роли в обществе и о социалистическом характере государства остались неизменными. Не предполагается и политической либерализации.

Контекст

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели. (19.04.2018)

Почти 87% кубинцев на референдуме одобрили новую конституцию страны. Компартия остается единственной законной политической силой, однако вводится понятие частной собственности. (25.02.2019)

"Новая конституция - дитя своего времени, она вновь отображает многообразие общества. Конституция станет наследием для будущих поколений кубинцев", - заявил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро Рус.

В феврале 2019 года на специальном референдуме 86 процентов кубинцев выступили за обновление конституции страны. Перед этим проект Основного закона в течение трех месяцев обсуждался в регионах и на предприятиях Кубы.

Представители оппозиции к обсуждению допущены не были. Оппозиционеры призывали жителей страны голосовать на референдуме против проекта конституции. Причинами этого были не только неприятие новой редакции основного закона Кубы как такового, но и желание явно выказать свое негативное отношение к правительству. Оппозиционеры выступали со слоганом #YoVotoNo ("я голосую против"), однако за пределами интернет-пространства он был незаметен.

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