 На Кубе впервые с 1976 года избран президент | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.10.2019

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Мир

На Кубе впервые с 1976 года избран президент

Из состава Госсовета Кубы исключены последние представители поколения революционеров. 59-летний Мигель Диас-Канель избран президентом страны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель (фото из архива)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель (фото из архива)

Парламент Кубы в четверг, 10 октября, избрал Мигеля Диас-Канеля новым президентом страны. 59-летний Диас-Канель ранее занимал пост главы кубинского Госсовета. Пост президента Кубы был упразднен в 1976 году, но в апреле 2019 года в рамках конституционной реформы было одобрено его повторное введение. До этого глава Кубы также исполнял обязанности премьер-министра. Нового главу кабмина, кандидатуру которого выдвинет Диас-Канель, парламент выберет в течение трех месяцев.

Контекст

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Кроме того, в рамках перераспределения должностей глава кубинского Госсовета будет исполнять обязанности главы парламента. Этот пост, отныне связанный сугубо с законодательной деятельностью, займет 75-летний Эстебан Ласо. Кроме того, из состава Госсовета исключены революционные командиры 87-летний Рамиро Вальдес и 91-летний Гильермо Гарсия Фриас, а общая численность его состава сокращена с 31 до 21 человека. В состав совета больше не будут входить представители так называемого "исторического" поколения, которые участвовали в революции 1959 года. При этом однопартийная система на Кубе не изменилась. 88-летний Рауль Кастро продолжает занимать ключевую должность в руководстве коммунистической партии, единственной легальной партии в стране.

В настоящий момент Куба страдает от острой нехватки топлива, которая вынуждает власти принимать меры жесткой экономии. В частности, в сентябре на острове было прервано движение общественного транспорта, на автозаправках выстроились огромные очереди, часы работы во многих учреждениях были сокращены, а в некоторых пекарнях и школах древесина использовалась для приготовления пищи.

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