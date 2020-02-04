 На кокусах Демпартии США в Айове лидирует Пит Буттиджич | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.02.2020

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Мир

На кокусах Демпартии США в Айове лидирует Пит Буттиджич

Из-за несовпадений нескольких баз данных американские демократы уже второй день не могут подвести итоги собраний партактивов в Айове. Накануне победителем объявил себя Берни Сандерс.

Пит Буттиджич

Пит Буттиджич

По итогам собраний активистов (кокусов) Демократической партии США в штате Айова лидирует самый молодой кандидат - 38-летний бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич. По результатам обработки 71 процента участков Буттиджич получает 26,8 процента голосов, сообщили американские СМИ в среду, 5 февраля.

Его ближайший соперник - 78-летний сенатор Берни Сандерс набирает 25,2 процента, 70-летняя сенатор Элизабет Уоррен - 18,4, а бывший вице-президент США - 77-летний Джо Байден занимает лишь четвертое место с 15,5 процента голосов.

Контекст

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Хаос при обработке протоколов

Пит Буттиджич заявляет, что в США пришло время для нового поколения политических лидеров и что отсутствие у него опыта работы в Вашингтоне делает его идеальным кандидатом для вывода страны из межпартийного клинча. Выступая с речью перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, Буттиджич напомнил, что год тому назад он начал предвыборную гонку, не имея ни денег, ли политической известности и опираясь на поддержку штаба, состоящего лишь из четырех человек.

Подведение итогов кокусов Демпартии США в Айове ознаменовалось полным хаосом из-за несовпадений нескольких баз данных. Окончательные результаты не известны уже вторые сутки.

Только накануне победителем кокусов объявил себя Берни Сандерс. Республиканцы, на кокусах которых в Айове уверенно победил действующий президент США Дональд Трамп, раскритиковали и высмеяли демократов.

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