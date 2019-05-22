На каком языке говорить политикам с поколением YouTube?

В России видеохостинговый сайт YouTube - одна из самых популярных социальных сетей. Видеорасследования, обличающие российских чиновников, политиков и официальных лиц, набирают миллионы просмотров и вызывают самую бурную дискуссию в СМИ и соцсетях. Однако российская политическая элита обычно игнорирует критику подобного рода и в диалог с видеоблогерами на YouTube не вступает.

В отличие от российских властей, немецкое правительство не уклоняется от дискуссии с ютьюберами, считая, что молчание в ответ на обвинения может навредить репутации сильнее, чем открытая дискуссия. Но должны ли политики вести диалог с представителями виртуального поколения YouTube, используя те же средства коммуникации?

Видеоблогер - разрушитель репутации ХДС

Видеоролик "Разрушение ХДС" (Христианско-демократический союз - правящая в ФРГ партия, членом которой является канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). - Ред.) появился в немецком YouTube 18 мая. Его автор - 26-летний компьютерщик, музыкант и ютьюбер по имени Резо - резко раскритиковал инициативы ХДС во внешней политике, образовании и остальных сферах. За считанные дни его видео стало вирусным, набрав более пяти млн просмотров.

Подкрепляя обвинения фактами, цитатами и статистикой из открытых источников, Резо в числе прочего возложил на ХДС ответственность за углубление пропасти между богатыми и бедными, упрекнул партию в отсутствии борьбы с изменениями климата и в игнорировании военных преступлений, совершаемых США.

Собранная в видеоролике информация выглядела настолько аргументированной, что, появись он в ходе предвыборной кампании, рейтингу партии мог быть нанесен мощнейший ущерб. На YouTube подобная дискредитирующая стратегия называется "разрушением".

Зачем депутатам канал в YouTube?

Одним из первых в ХДС на видеоролик отреагировал член парламентской фракции партии и эксперт по цифровым технологиям Томас Ярцомбек (Thomas Jarzombek), продемонстрировав готовность к диалогу с видеоблогером. "Прежде всего, меня радует, когда молодежь интересуется политикой, и это видео, безусловно, способствует повышению ее политической активности", - заявил Ярцомбек в беседе в DW. Но назвал ролик Резо "очень односторонним", поскольку речь в нем идет "исключительно о ХДС", и подчеркнул, что с некоторыми аргументами "можно не согласиться".

Христианско-демократический союз должен учиться работать с молодежной аудиторией, используя новые средства коммуникации, в том числе социальные сети - это признает и Томас Ярцомбек. "Сейчас многие в нашей партии осознают, что распространенная таким образом информация достигает более обширной аудитории, чем классический телевизионный формат новостей", - признается политик ХДС. И игнорировать этот факт, по его словам, было бы недальновидным. "Я вижу многих депутатов, которые по выходным прыгают по заседаниям из одного избирательного округа в другой. За это время им удается поговорить с небольшим числом людей, в то время как в интернете существует огромная целевая группа, которой мы должны уделить гораздо большее внимание, чем это происходило до сих пор", - рассуждает Томас Ярцомбек.

Неопубликованное видео

Руководство Христианско-демократического союза прокомментировало ролик в YouTube в среду, 22 мая. В интервью газете Die Welt генеральный секретарь партии Пауль Цимьяк (Paul Ziemiak) упрекнул Резо в "смешивании псевдофактов". А лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) иронично спросила, почему видеоблогер не возложил на партию ответственность и за "семь божьих кар в Египте".

"Как отреагировать на Резо?" У руководства ХДС несколько дней не было ответа на этот вопрос

Не ограничившись комментариями в СМИ, в ХДС решили подготовить ютьюберу видеоответ, по стилю и форме схожий с исходным роликом. Для этого вначале было записано видео, на котором самый молодой член парламентской фракции ХДС, 26-летний Филипп Амтор (Philipp Amthor), подробно отвечает на все обвинения Резо с использованием контраргументов, а затем из его ответов смонтировали видеоролик, снятый в декорациях химической лаборатории.

По словам Амтора, ролик получился "классным", но в итоге руководство ХДС отказалось от идеи распространения видео. Вместо этого 23 мая генсек партии Цимьяк опубликовал открытое письмо к Резо в формате pdf, в котором заявил, что "поверхностному ответу" в ХДС предпочли "политическую дискуссию с различными аргументами, анализом и выводами".

Как правильно вести политическую дискуссию?

Заявив, что у ХДС есть "мужество и обязательства давать хорошо продуманные и адекватные ответы на сложные вопросы", Пауль Цимьяк пригласил ютьюбера к дискуссии в соцсети Twitter. Некоторые политологи сочли этот шаг крайне необдуманным накануне выборов в Европарламент, в котором участвует ХДС, опасаясь, что подобный диалог может навредить рейтингу партии. Но Уве Юн (Uwe Jun) - эксперт в вопросах политической коммуникации и профессор в университете Трира, так не считает: напротив, он скептически отнесся к варианту ответа видеоблогеру в стилистике YouTube.

"К определенным группам, действительно, легче апеллировать, заостряя формулировки и выбрав четкую позицию, - объясняет ученый, - но всегда необходимо подкреплять это аргументами, взвешивать се "за" и "против". На этих принципах базируется политическая культура в нашей стране". По мнению Уве Юна, это непростая задача для специалистов по массовой коммуникации.

Как бы там ни было, у перепалки ХДС с видеоблогером Резо есть один неоспоримое достоинство: она привела к тому, что за несколько дней до выборов в Европарламент молодые избиратели Германии вновь обсуждают политические вопросы. В этом эксперт по цифровым технологиям Томас Ярцомбек был прав.

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