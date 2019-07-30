 На каких автомобилях любят ездить немцы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.07.2019

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Культура и стиль жизни

На каких автомобилях любят ездить немцы (фотогалерея)

Большинство немцев отправляются в отпуск не самолетом или поездом, а на автомобиле. Причем особенно любят компактные модели внедорожников. Какие именно? Представляем рейтинг.

  • Volkswagen Tiguan

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Первое место - Volkswagen Tiguan

    Как показывают опросы, пакетным турам "все включено" большинство немцев предпочитают отпуск "дикарями" на автомобиле. По данным Федерального ведомства автодорожного транспорта (Kraftfahrt-Bundesamt), самые востребованные в Германии - компактные модели внедорожников. На первом месте - Volkswagen Tiguan. В этом году на немецком рынке это каждый четвертый проданный автомобиль в сегменте кроссоверов.

  • VW T-Roc

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Второе место - VW T-Roc

    Длина этого компактного внедорожника от Volkswagen - 4,2 метра, что соответствует размерам VW Polo. По дизайну он обошел всех своих сородичей. Эксперты считают эту модель самой инновационной по внешнему виду из всей линейки Volkswagen. В Германии за первые шесть месяцев 2019 года прошли регистрацию 31302 единицы VW T-Roc.

  • BMW X1

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Третье место - BMW X1

    Этот автомобиль производства концерна BMW особой изящностью не отличается. Зато просторный салон и вместительный багажник делают его удобным для путешествий. Немаловажно и то, что BMW X1 входит в число бюджетных внедорожников. В Германии в первом полугодии 2019 года зафиксировано 20281 его новых регистраций - на 17 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

  • Ford Kuga

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Четвертое место - Ford Kuga

    Около 24 тысяч евро стоит этот компактный внедорожник. Однако несмотря на доступную цену, за первые шесть месяцев 2019 года в Германии зарегистрировано лишь 19573 его продаж – на 16 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее. Впрочем, тут нет ничего удивительного: покупатели просто ждут выхода кроссовера Ford Kuga третьего поколения, который появится уже в этом году.

  • Mercedes GLC

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Пятое место - Mercedes GLC

    При длине 4,7 метра GLC компактным не назовешь, да и его базовая цена в 46 000 евро также больше подходит для внедорожников среднего класса. За первую половину 2019 года у GLC зафиксировано 17018 новых регистраций - на 16 % меньше, чем в предыдущем году. Но как автомобиль для служебного пользования он по-прежнему популярен: в сегменте коммерческих автомобилей доля GLC составляет 70 процентов.

  • Skoda Karoq

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Шестое место - Skoda Karoq

    Модель Karoq, внедорожник от Skoda, быстро стал бестселлером в Германии. 15599 новых регистраций зарегистрировано у Karoq в первой половине 2019 года - на 54 процента больше, чем за тот же период предыдущего года. И это неудивительно: базовая цена в 22 500 евро Karoq относительно низкая для 4,4-метрового внедорожника.

  • Seat Ateca

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Седьмое место - Seat Ateca

    Выпустив компактный внедорожник Ateca, испанская дочерняя компания VW явно не промахнулась: в период с января по июнь 2019 года у Ateca зафиксировано 14 957 новых регистраций в Германии, что на 40 процентов превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года.

  • Ford Ecosport

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Восьмое место - Ford Ecosport

    Предпринятые два года назад шаги по модернизации и рестайлингу модели Ford Ecosport окупились: продажи мини-внедорожника от компании Ford в первой половине 2019 года резко подскочили. Ford Ecosport - единственный автомобиль длиной 4,10 метра, у которого в Германии зафиксировано 14664 новых регистраций. Это на 64 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

  • Dacia Duster

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Девятое место - Dacia Duster

    Длина модели Dacia Duster, детище фирмы Dacia, дочерней компании Renault, - 4,3 метра, а базовая цена - всего 11000 евро. А вот данные по расходу топлива у Dacia Duster не особо отличаются от конкурентов. В первой половине 2019 года 13908 покупателей выбрали этот внедорожник, и были это в основном частные лица. В сегменте коммерческих авто доля Dacia Duster составляет всего 15 процентов.

  • BMW X3

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Десятое место - BMW X3

    Ни миниатюрным, ни дешевым этот разработанный в Германии и собранный в США внедорожник не назовешь: его длина - 4,7 метра, а цена - 45000 евро. Тем не менее, он достаточно популярен среди покупателей автомобилей в Германии: в период с января по июнь 2019 года здесь было зафиксировано 13507 новых регистраций BMW X3.

    Автор: Наталия Королева


  • Volkswagen Tiguan

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Первое место - Volkswagen Tiguan

    Как показывают опросы, пакетным турам "все включено" большинство немцев предпочитают отпуск "дикарями" на автомобиле. По данным Федерального ведомства автодорожного транспорта (Kraftfahrt-Bundesamt), самые востребованные в Германии - компактные модели внедорожников. На первом месте - Volkswagen Tiguan. В этом году на немецком рынке это каждый четвертый проданный автомобиль в сегменте кроссоверов.

  • VW T-Roc

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Второе место - VW T-Roc

    Длина этого компактного внедорожника от Volkswagen - 4,2 метра, что соответствует размерам VW Polo. По дизайну он обошел всех своих сородичей. Эксперты считают эту модель самой инновационной по внешнему виду из всей линейки Volkswagen. В Германии за первые шесть месяцев 2019 года прошли регистрацию 31302 единицы VW T-Roc.

  • BMW X1

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Третье место - BMW X1

    Этот автомобиль производства концерна BMW особой изящностью не отличается. Зато просторный салон и вместительный багажник делают его удобным для путешествий. Немаловажно и то, что BMW X1 входит в число бюджетных внедорожников. В Германии в первом полугодии 2019 года зафиксировано 20281 его новых регистраций - на 17 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

  • Ford Kuga

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Четвертое место - Ford Kuga

    Около 24 тысяч евро стоит этот компактный внедорожник. Однако несмотря на доступную цену, за первые шесть месяцев 2019 года в Германии зарегистрировано лишь 19573 его продаж – на 16 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее. Впрочем, тут нет ничего удивительного: покупатели просто ждут выхода кроссовера Ford Kuga третьего поколения, который появится уже в этом году.

  • Mercedes GLC

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Пятое место - Mercedes GLC

    При длине 4,7 метра GLC компактным не назовешь, да и его базовая цена в 46 000 евро также больше подходит для внедорожников среднего класса. За первую половину 2019 года у GLC зафиксировано 17018 новых регистраций - на 16 % меньше, чем в предыдущем году. Но как автомобиль для служебного пользования он по-прежнему популярен: в сегменте коммерческих автомобилей доля GLC составляет 70 процентов.

  • Skoda Karoq

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Шестое место - Skoda Karoq

    Модель Karoq, внедорожник от Skoda, быстро стал бестселлером в Германии. 15599 новых регистраций зарегистрировано у Karoq в первой половине 2019 года - на 54 процента больше, чем за тот же период предыдущего года. И это неудивительно: базовая цена в 22 500 евро Karoq относительно низкая для 4,4-метрового внедорожника.

  • Seat Ateca

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Седьмое место - Seat Ateca

    Выпустив компактный внедорожник Ateca, испанская дочерняя компания VW явно не промахнулась: в период с января по июнь 2019 года у Ateca зафиксировано 14 957 новых регистраций в Германии, что на 40 процентов превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года.

  • Ford Ecosport

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Восьмое место - Ford Ecosport

    Предпринятые два года назад шаги по модернизации и рестайлингу модели Ford Ecosport окупились: продажи мини-внедорожника от компании Ford в первой половине 2019 года резко подскочили. Ford Ecosport - единственный автомобиль длиной 4,10 метра, у которого в Германии зафиксировано 14664 новых регистраций. Это на 64 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

  • Dacia Duster

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Девятое место - Dacia Duster

    Длина модели Dacia Duster, детище фирмы Dacia, дочерней компании Renault, - 4,3 метра, а базовая цена - всего 11000 евро. А вот данные по расходу топлива у Dacia Duster не особо отличаются от конкурентов. В первой половине 2019 года 13908 покупателей выбрали этот внедорожник, и были это в основном частные лица. В сегменте коммерческих авто доля Dacia Duster составляет всего 15 процентов.

  • BMW X3

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Десятое место - BMW X3

    Ни миниатюрным, ни дешевым этот разработанный в Германии и собранный в США внедорожник не назовешь: его длина - 4,7 метра, а цена - 45000 евро. Тем не менее, он достаточно популярен среди покупателей автомобилей в Германии: в период с января по июнь 2019 года здесь было зафиксировано 13507 новых регистраций BMW X3.

    Автор: Наталия Королева


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    Автор: Максим Нелюбин


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