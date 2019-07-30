На каких автомобилях любят ездить немцы (фотогалерея)

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

Четвертое место - Ford Kuga

Около 24 тысяч евро стоит этот компактный внедорожник. Однако несмотря на доступную цену, за первые шесть месяцев 2019 года в Германии зарегистрировано лишь 19573 его продаж – на 16 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее. Впрочем, тут нет ничего удивительного: покупатели просто ждут выхода кроссовера Ford Kuga третьего поколения, который появится уже в этом году.