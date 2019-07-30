На каких автомобилях любят ездить немцы (фотогалерея)

Большинство немцев отправляются в отпуск не самолетом или поездом, а на автомобиле. Причем особенно любят компактные модели внедорожников. Какие именно? Представляем рейтинг.
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