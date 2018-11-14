На Землю прольется особенно яркий звездный дождь

В ночь с понедельника на вторник можно будет наблюдать одно из самых красивых небесных явлений - звездопад Ориониды.
У тех, кто любит смотреть на падающие звезды и загадывать желания, в ночь с 21 на 22 октября появится особенно удачная возможность: на Землю прольется звездопад Ориониды. Это одно из самых красивых небесных шоу.
Вообще, наблюдать это космическое явление можно весь октябрь, но в ночь с понедельника на вторник звездопад достигнет пика активности. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается 15-20 метеоров в час. При этом падающие звезды будут необычно яркими и быстрыми. Скорость вхождения в атмосферу метеоров потока Ориониды составит около 66 километров в секунду.
Звездопад Ориониды рождается в шлейфе кометы Галлея - самой известной среди периодических комет и единственной, которую можно видеть с Земли невооруженным глазом. Раз в 76 лет она подлетает к Солнцу, где насыщается метеоритной пылью. В последний раз это произошло в 1986 году, однако оторвавшиеся от нее осколки по-прежнему падают на земную поверхность. Именно эти частички кометной пыли мы видим, когда они сгорают, попадая в атмосферу нашей планеты с космической скоростью.
Где посмотреть звездопад
Рой метеорных тел, образующий ориониды, встречается с Землей дважды в год. Результат их встречи - два метеорных потока: весной - Майские Аквариды, а осенью - Ориониды.
Свое название поток Ориониды получил от созвездия Орион, в котором находится радиант - точка небесного свода, откуда как будто вылетают метеоры. Впервые этот высокоактивный метеорный поток наблюдали в 1839-1840 годах.
Для того, чтобы увидеть октябрьский звездопад, нужно обратить взор на юго-восток. Посмотреть этот поток метеоров можно в любой точке нашей планеты. Наиболее подходящее время для наблюдений - с полуночи и до рассвета, когда созвездие Ориона достаточно высоко поднимается над горизонтом. В идеале лучше выехать за пределы города, ведь в пасмурную погоду, да еще и в городе, где много света от фонарей, витрин и окон жилых домов увидеть звездопад возможностей мало.
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