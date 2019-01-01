 На западе ФРГ водитель совершил серию наездов на пешеходов | Новости из Германии о Германии | DW | 01.01.2019

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Германия

На западе ФРГ водитель совершил серию наездов на пешеходов

Следствие расценивает инцидент как "целенаправленную атаку, возможно связанную с ксенофобскими настроениями".

Ботроп

Ботроп

В городе Ботропе на западе Германии в ночь на вторник, 1 января, водитель легкового автомобиля несколько раз наехал на пешеходов. Об этом сообщила полиция Мюнстера, которая расследует происшествие. "Следственные органы исходят из того, что имела место целенаправленная атака, возможно связанная с ксенофобскими настроениями водителя", - отмечают в правоохранительных органах.

Кроме того, у прокуратуры имеются "предварительные данные о психическом заболевании" водителя.

На улицах Ботропа

На улицах Ботропа

Наезды в Ботропе и Эссене

Серия инцидентов с автонаездами произошла вскоре после полуночи.

По версии следствия, 50-летний водитель из Эссена направил свой "Мерседес" серебряного цвета на пешехода на подъездах к центру Ботропа. Прохожему удалось спастись.

Водитель продолжил движение и повторил попытку наезда в районе оживленной площади Берлинер платц. На этот раз под колеса попала группа как минимум из четырех пешеходов, среди которых были граждане Сирии и Афганистана. По данным полиции, несколько человек получили тяжелые ранения.

Мужчина задержан

Водитель попытался скрыться с места происшествия.

Контекст

15 октября в Германии началась процедура депортации Мунира аль-Мотасадека, осужденного по делу о терактах 11 сентября в США. (15.10.2018)

Хорошо организованы, профессиональны, жестоки и беспощадны - так немецкие спецслужбы характеризуют чеченских джихадистов в Германии. Считается, что они способны на теракт. (09.12.2017)

Остановить его автомобиль удалось полиции в Эссене, мужчину задержали до предъявления обвинений. В Эссене он также пытался сбить людей, стоявших на автобусной остановке.

Уже в ходе задержания полиция обратила внимание на ксенофобские высказывания мужчины, уточняет газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

В новогоднюю ночь в целом ряде городов Германии, включая Берлин и Кельн, в связи с угрозой терактов были усилены меры безопасности.

Смотритетакже:

  • полицейские машины

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  • микроавтобус на Рамбле

    Теракт в Барселоне: как это было

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    Водитель микроавтобуса скрылся с места преступления. Сразу же были начаты его поиски по всему городу. Сообщения о том, что двое вооруженных мужчин задержаны в одном из баров города, власти вскоре опровергли.

  • испанские полицейские

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    Примерно через три часа после атаки полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в причастности к совершению теракта. Вскоре после этого был задержан еще один человек. Водитель фургона пока не найден.

  • сотрудники скорой помощи Испании

    Теракт в Барселоне: как это было

    ИГ взяло на себя ответственность

    Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заявила о своей причастности к теракту в Барселоне. По ее утверждениям, эту атаку совершил "один из солдат" ИГ.

  • полиция Испании

    Теракт в Барселоне: как это было

    Жертвы теракта

    Власти Каталонии сообщили, что в результате теракта погибли не менее 13 человек и еще более 100 получили ранения. Число жертв может возрасти.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (Imago/Agencia EFE/A. Dalmau)

    Теракт в Барселоне: как это было

    Эвакуация

    Полиция оцепила район вокруг места теракта и провела эвакуацию людей.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge | Straßensperrung (picture-alliance/AP Photos/M. Fernandez)

    Теракт в Барселоне: как это было

    Опустевшие улицы

    Власти Каталонии призвали жителей города и туристов оставаться в домах и избегать перемещений по городу без необходимости, чтобы не препятствовать полицейской операции.

  • Барселона

    Теракт в Барселоне: как это было

    Траур

    Власти Каталонии объявили трехдневный траур в регионе в память о жертвах теракта на улице Рамбла.

    Автор: Илья Коваль


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В Лондоне автомобиль въехал на тротуар и сбил прохожих

Контекст

Теракт в Барселоне: как это было

Не менее 13 человек погибли и 130 получили ранения в результате наезда фургона на пешеходов на одной из излюбленных туристами улиц Барселоны. Полиция назвала произошедшее терактом. (18.08.2017)  

Ссылки в интернете

Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Аудио- и видеофайлы по теме

В Лондоне автомобиль въехал на тротуар и сбил прохожих  

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?  

Глинтвейн за бетонными блоками: как прошлогодний теракт изменил рождественские базары в Берлине - DW Новости  

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