 На западе Украины непогода привела к гибели людей | Новости из Германии об Украине | DW | 23.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

На западе Украины непогода привела к гибели людей

В Ивано-Франковской области Украины, сильнее всего пострадавшей от осадков, утонули трое человек. Всего в четырех областях подтоплены около 1000 домохозяйств.

Паводок в Украине

Паводок в Украине (фото из архива)

На западе Украины во вторник, 23 июня, продолжаются сильные дожди. Осадки и поднятие грунтовых вод привели к подтоплениям дорог и домохозяйств в нескольких областях, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Ивано-Франковской области от непогоды пострадали 84 населенных пункта в 13 административных районах. В частности, подтоплены 866 домохозяйств, 604 жилых дома, 210 приусадебных участков и более 30 мостов. Размыло более 15 км дорог. Прервано транспортное сообщение с Верховинским районом, продукты его жителям доставляют на вертолете.

В результате непогоды в Ивано-Франковской области погибли трое человек, сообщают украинские СМИ. В селе Дземброня женщина упала в бурный поток воды. В Яблунице утонули водитель и пассажир автомобиля, который слетел в реку. Региональное отделение Госслужбы по ЧС предупреждает жителей об ухудшении погодных условий вплоть до 25 июня.

В Закарпатской области из-за интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод были подтоплены  70 домохозяйств, 40 гектаров пастбищ, а также несколько дорог местного и федерального значения. В Черновицкой области прорвана дамба, подтоплены 28 домохозяйств, повреждена дорога регионального значения. В Львовской области затопило 100 жилых домов, 105 хозяйственных сооружений, два магазина и клуб-библиотеку.

Смотрите также:

  • Паводок в Сочи

    Сочинский паводок 2015 года

    Опасный паводок

    Сочи в пятницу, 26 июня, весь день справлялся с последствиями мощного паводка. В результате сильных ливней затопило свыше 700 домов. Пострадали, прежде всего, Хостинский и Адлерский районы Сочи.

  • Наводнение в Сочи

    Сочинский паводок 2015 года

    Нужна гуманитарная помощь

    Власти в Сочи открыли пункт приема гуманитарной помощи для тех, кто пострадал от наводнения. "Пострадавшим требуется одежда и средства первой необходимости", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" глава администрации Адлерского района Александр Жигалко. Вода, по его словам, ушла из домов, но все предметы и вещи оказались непригодны для использования.

  • Наводнение в Сочи

    Сочинский паводок 2015 года

    Тысяча эвакуированных

    По данным местного отделения МЧС, в городе было эвакуировано свыше тысячи жителей. Над устранением последствий работают порядка 1700 человек. Российские федеральные власти пообещали в случае необходимости помощь городу, где в 2014 году прошли зимние Олимпийские игры.

  • Наводнение в Сочи

    Сочинский паводок 2015 года

    Восстановить к выходным

    Последствия наводнения в Краснодарском крае власти региона пообещали ликвидировать до конца пятницы, восстановив электро- и газоснабжение, а также работу сочинского аэропорта. Размер ущерба, нанесенного паводком, пока не был оценен.

  • Сочи, наводнение

    Сочинский паводок 2015 года

    Ливни с четверга

    Многие районы Сочи оказались затоплены с четверга, 24 июня, когда над городом прошли сильные дожди, а реки вышли из берегов.

  • Сочи

    Сочинский паводок 2015 года

    Одна жертва

    Во время паводка в Сочи умер один человек. Следователи выясняют, что стало причиной его смерти?

  • Наводнение в Сочи

    Сочинский паводок 2015 года

    Краснодарскому краю не везет

    Паводок в Сочи вызвал у многих в памяти тяжелейшее наводнение в Крымске в июле 2012 года, когда в результате затопления были полностью или частично разрушены 7 тысяч домов и погибли свыше 160 человек.

  • Сочи, наводнение

    Сочинский паводок 2015 года

    Дожди пошли на север

    Обильные осадки и наводнения грозят почти всей европейской части России. Об этом предупредил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:04

Капризы погоды: после жары Европу залило дождем

Аудио- и видеофайлы по теме

После наводнения: кто виноват в срыве планов по строительству дамб?  

Наводнение в Германии смыло 12 миллиардов евро  

Также по теме

Russland Überschwemmung im Raum Krasnodar

До шести человек возросло число жертв разгула стихии на Кубани 26.10.2018

В результате сильных дождей, продолжающихся в Краснодарском крае третий день, на Кубани подтоплены почти 2000 строений, в которых проживает около 5 тысяч человек.

Реклама

Самые читаемые

Семья убитого в Берлине чеченца просит предоставить им защиту  

Больница с награжденным главврачом стала очагом заражения COVID-19 в Петербурге  

Как протесты против Лукашенко в Беларуси докатились до глубинки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно