На западе Украины непогода привела к гибели людей

На западе Украины во вторник, 23 июня, продолжаются сильные дожди. Осадки и поднятие грунтовых вод привели к подтоплениям дорог и домохозяйств в нескольких областях, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Ивано-Франковской области от непогоды пострадали 84 населенных пункта в 13 административных районах. В частности, подтоплены 866 домохозяйств, 604 жилых дома, 210 приусадебных участков и более 30 мостов. Размыло более 15 км дорог. Прервано транспортное сообщение с Верховинским районом, продукты его жителям доставляют на вертолете.

В результате непогоды в Ивано-Франковской области погибли трое человек, сообщают украинские СМИ. В селе Дземброня женщина упала в бурный поток воды. В Яблунице утонули водитель и пассажир автомобиля, который слетел в реку. Региональное отделение Госслужбы по ЧС предупреждает жителей об ухудшении погодных условий вплоть до 25 июня.

В Закарпатской области из-за интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод были подтоплены 70 домохозяйств, 40 гектаров пастбищ, а также несколько дорог местного и федерального значения. В Черновицкой области прорвана дамба, подтоплены 28 домохозяйств, повреждена дорога регионального значения. В Львовской области затопило 100 жилых домов, 105 хозяйственных сооружений, два магазина и клуб-библиотеку.

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