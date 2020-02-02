На западе Германии экологические активисты захватили угольную электростанцию

На территории новой угольной электростанции Даттельн-4 на западе Германии проходят новые протесты против использования ископаемых энергоносителей. В воскресенье, 2 февраля, активисты потребовали немедленного отказа от угля и выразили несогласие с принятым правительством ФРГ планом перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года.

При этом более 100 человек с применением силы прорвались на территорию электростанции, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в текущем году, и заняли два грузоподъемных крана, сообщила представитель полиции в Реклингхаузене в ответ на запрос агентства epd. По ее словам, действия демонстрантов являются нарушением законодательства.

Активисты заявляют о нарушении закона политиками и концернами

В свою очередь движение гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом всё"), организовавшее акцию, возложило ответственность за нарушение законодательства на угольную энергетику и поддерживающих ее политиков. "Принимая во внимание климатический кризис, преступлением является ввод в эксплуатацию новой электростанции. Крупные правонарушения сейчас совершают не климатические активисты, а базирующаяся на ископаемых промышленность и ее политические союзники", - заявило движение на своей странице в Twitter.

Активисты назвали закон об угольной промышленности, подготовленный нынешним правительством катастрофой. "Сегодня мы заняли Даттельн-4, чтобы со всей ясностью заявить политикам и концерну Uniper: мы не будем мириться с тем, что в 2020 году в эксплуатацию будет введена новая угольная электростанция", - заявило руководство движения.

По данным Ende Gelände, активисты начали расходиться, некоторых уносят полицейские. "Во времена климатического кризиса защита полицией интересов компаний, наживающихся на ископаемых энергоносителях, безответственна", - подчеркивают активисты. По данным движения, в акции на территории Даттельн-4 участвовали около 150 активистов. Одновременно с протестом на угольной электростанции перед ее территорией проходит другая часть акции протеста в форме пикета.

Берлин планирует отказаться от угольной энергетики до 2038 года

В конце января кабинет министров ФРГ принял законопроект о поэтапном отказе от угольной энергетики. Документ предполагает, что работающие на каменном и буром угле электростанции в Германии будут отключены по возможности до 2035 года, но самое позднее к 2038 году. Процесс принятия этого закона предполагается завершить уже до конца первого полугодия текущего года.

Климатические активисты выражают критику в отношении планов одновременного введения в эксплуатацию летом 2020 года электростанции Даттельн-4, работающей на каменном угле. В свою очередь власти возражают, что эта электростанция является наиболее современной. Три старых энергоблока Даттельн, принадлежащей концерну Uniper, выведены из эксплуатации еще в 1960-х годах.

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