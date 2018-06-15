 На границе Пакистана и Индии произошла ожесточенная перестрелка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

На границе Пакистана и Индии произошла ожесточенная перестрелка

На границе разделенного Кашмира произошли вооруженные столкновения солдат двух стран. Ранее Нью-Дели спровоцировал обострение конфликта, объявив о разделении штата Джамма и Кашмир.

Демонстрация в индийской части Кашмира (16 августа 2019 г.)

Демонстрация в индийской части Кашмира (16 августа 2019 г.)

На границе между индийской и пакистанской частями Кашмира в субботу, 17 августа, солдаты обеих стран устроили ожесточенную перестрелку. Представитель правительства в Нью-Дели заявил о "тяжелых" столкновениях. По неподтвержденным данным, один индийский солдат был убит. Со стороны Исламабада комментариев об инциденте пока не последовало. Премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал обсуждение Советом Безопасности ООН конфликта, в котором также принял участие президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости снятия напряжения в отношениях двух стран.

Контекст

Правящая партия Индии выполнила свое предвыборное обещание и отменила особый статус Кашмира. Это опасный шаг, считает Родион Эббигхаузен. (05.08.2019)

В день семидесятилетия независимости Индии и Пакистана обе страны все еще остаются непримиримыми соперниками. Как происходил раздел Британской Индии? (14.08.2017)

На минувшей неделе правительство Индии обострило конфликт в разделенном в 1947 году Кашмире, исключив из конституции особый статус автономии для индийской части территории. Штат Джамму и Кашмир также следует разделить и поставить под прямой контроль правительства, решили в Нью-Дели. Чтобы предотвратить протесты, власти отправили в этот район еще десять тысяч солдат. Тем не менее в пятницу в индийской части Кашмира вновь произошли серьезные столкновения между демонстрантами и полицией.

Совбез ООН впервые за почти 50 лет обсудил проблему Кашмирского конфликта на специальном заседании. Пакистанский премьер Хан написал после обсуждений в твиттере, что в ООН "обязаны" разобраться со "страданиями" народа Кашмира и найти решение конфликта. В свою очередь Индия настаивает, что статус региона является внутренним делом. "Нам не нужны международные посредники, чтобы рассказывать, как мы должны вести свою жизнь", - сказал постпред Индии в ООН Сайед Акбаруддин после заседания Совета Безопасности.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Израильский флаг в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Противостояние не утихает

    Израиль, Палестинская автономия, Сирия, Иран... Проблем в их отношениях с годами не становится меньше. Впрочем, очередной виток противостояния формально спровоцировали действия еще одного игрока на мировой сцене: США.

  • Дональд Трамп

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Решение Трампа

    В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства своей страны из Тель-Авива. Это решение предсказуемо вызвало массовые протесты в ряде арабских стран, сдержанное порицание в Европе и бурный восторг в самóм Израиле.

  • Биньямин Нетаньяху выступает с обвинениями в адрес Ирана

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Обвинение в адрес Ирана

    В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его правительства новых доказательств того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. На следующий же день МАГАТЭ заявило, что не подтверждает обвинения Нетаньяху.

  • Израильские солдаты на границе с Сирией

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Удар Израиля по Сирии

    В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что это была реакция на ракетный обстрел израильских военных баз на Голанских высотах, который якобы совершил иранский Корпус стражей исламской революции с сирийской территории. По сообщениям военных, в результате операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Ирана в Сирии.

  • Аятолла Ахмед Хатами

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Аятолла угрожает

    Сразу после этого иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

  • Подготовка к открытию посольства США в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Посольство все-таки переехало

    14 мая - в день, когда отмечается провозглашение независимости Израиля - дипмиссия в Иерусалиме начала работу. Из США на открытие приезжали министр финансов Мнучин, советник президента Кушнер, его жена и дочь Трампа Иванка. Церемония открытия получилась яркой и представительной.

  • Столкновения с израильской армией на западном берегу реки Иордан

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Кровавые столкновения

    Открытие посольства, еще и приуроченное к 70-летию Израиля, предсказуемо привело к крупномасштабным беспорядкам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

  • Турецкое посольств в Тель-Авиве (фото из архива)

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Турция отзывает посла

    После столкновений в секторе Газа турецкие власти заявили, что отзывают своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, находясь в Великобритании, что считает действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

  • Израильские солдаты на границе с сектором Газа

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Израиль удвоит количество пограничников

    В связи с возможным еще бóльшим усилением напряжения с палестинцами, правительство Израиля заявило о намерении удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В общей сложности израильские границы планируют усилить тремя бригадами пехоты.

  • На конкурсе Евровидение

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Победа на "Евровидении": луч позитива

    И словно луч света в темном царстве: на недавно завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победила израильтянка Нетта. В том, что Израиль может провести следующий конкурс на высшем уровне, сомнений нет. Но какой будет в стране обстановка в мае 2019 года?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 00:58

Нападение на полицейское училище в Пакистане

Контекст

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

Противостояние на Ближнем Востоке не думает утихать. Каждый месяц приносит новые жертвы и поводы для новых конфликтов. (17.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Нападение на полицейское училище в Пакистане  

Рекорд одним махом: Индия запустила в космос сразу 104 спутника  

Шоковая денежная реформа в Индии  

Также по теме

Indien Journalist Shujaat Bukhari getötet

В Кашмире убит известный журналист 15.06.2018

Неизвестные застрелили Шуджата Бухари и двух его телохранителей на выходе из офиса, в котором расположена редакция газеты.

Pakistan schießt zwei indische Flugzeuge über Kaschmir-Region ab

Пакистан заявил, что сбил два индийских военных самолета 27.02.2019

Сбитые пакистанскими военными индийские самолеты упали в области Кашмир, сообщил представитель армии Пакистана. Индия заявила о том, что один из сбитых самолетов - пакистанский.

Реклама

Самые читаемые

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?  

Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика)  

Пилоты Airbus, аварийно севшего в поле под Москвой, стали Героями России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно