 На границе между КНДР и Южной Кореей произошла перестрелка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2020

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Мир

На границе между КНДР и Южной Кореей произошла перестрелка

Инцидент произошел на следующий день после первого публичного появления Ким Чен Ына за долгое время. Сообщений о жертвах пока не поступало.

В демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами

В демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами

На сильно охраняемой демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею, произошла перестрелка, сообщил генштаб вооруженных сил Южной Кореи в воскресенье, 3 мая. По его данным, северокорейские солдаты обстреляли один из южнокорейских КПП в четырехкилометровой буферной зоне между двумя государствами.

Южнокорейские солдаты, после ряда предупреждений, открыли ответный огонь. О жертвах на южнокорейской стороне не сообщается. Есть ли потери у КНДР, пока неизвестно. Стороны пытаются прояснить ситуацию по своим коммуникационным каналам по избежание аналогичных инцидентов в будущем. Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности.

Инцидент в демилитаризованной зоне произошел на следующий день после того, как северокорейские СМИ сообщили о первом публичном появлении руководителя КНДР Ким Чен Ыном за долгое время. Почти трехнедельное отсутствие северокорейского лидера вызвало спекуляции о его состоянии здоровья.

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    Автор: Вадим Шаталин


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