 На главу МВД ФРГ Зеехофера обрушился шквал критики за угрозы в адрес газеты | Новости из Германии о Германии | DW | 22.06.2020

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Германия

На главу МВД ФРГ Зеехофера обрушился шквал критики за угрозы в адрес газеты

Хорст Зеехофер пообещал подать заявление на газету taz из-за статьи "Все копы профнепригодны". Министр считает, что несдержанность в словах ведет к несдержанности в делах, что видно на примере беспорядков в Штутгарте.

Хорст Зеехофер

На министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) обрушился шквал критики за угрозы в адрес берлинской газеты taz за статью "Все копы профнепригодны". "Министр внутренних дел, подающий заявление на журналистку, напоминает Орбана или Качиньского. Это атака на свободу слова, независимо от того, считает ли человек мнение, выраженное в статье, хорошим или плохим", - написал вечером в воскресенье, 21 июня, в своем микроблоге в Twitter глава аппарата партии "зеленых" Михаэль Кельнер (Michael Kellner), проводя аналогии с премьер-министром Венгрии и главой политической партии Польши, которых обвиняют в отсутствии либерализма.

Депутат бундестага от партии "зеленых" Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) заявил, что он с пониманием относится к критике по поводу статьи в газете taz, но подчеркнул, что "Зеехофер переходит границы". Его коллега по фракции Ренате Кюнаст (Renate Künast) назвала действия Зеехофера чудовищными, добавив: "И это должен быть месседж? Против свободы слова?! Зеехоферу конец".

Бывший генсек Христианско-демократического союза Рупрехт Поленц (Ruprecht Polenz) назвал действия Зеехофера ошибочными. "Речи, исполненные ненависти, безусловно, ведут к насилию. Однако речь идет не о цензуре, а о (само)ответственности говорящих и пишущих", - указал он. Главный редактор taz Барбара Юнге (Barbara Junge) выразила сожаление по поводу спорной статьи.

Скандальная статья

В статье "Все копы профнепригодны" ("All cops are berufsunfähig"), вышедшей 15 июня,  автор колонки Хенгаме Ягообифара (Hengameh Yaghoobifarah) рассуждает о том, кем могли бы работать стражи порядка, если бы полицию отменили. "Навскидку мне приходит в голову лишь один подходящий вариант: мусорный полигон. Не в качестве мусорщиков, у которых есть ключи от домов, а на свалке, где они действительно окружены лишь отходами. Среди подобных себе они определенно будут чувствовать себя лучше всего", - написала журналистка.

Глава МВД Зеехофер выразил глубокое возмущение по поводу этой статьи. "Завтра я как министр внутренних дел подам заявление в полицию на эту колумнистку за вопиющую статью в taz о полиции. Несдержанность в словах неминуемо ведет к несдержанности в делах и эксцессам насилия - таким, как мы видели в Штутгарте. Нам больше нельзя мириться с этим", - заявил министр в интервью газете Bild 21 июня.

Беспорядки в Штутгарте

В результате погромов и беспорядков, устроенных сотнями хулиганов в Штутгарте в ночь на 20 июня, были ранены 19 полицейских. Задержано 24 человека, в том числе 7 несовершеннолетних и еще 7 - возрасте от 18 до 21 года. 12 из 24 задержанных являются гражданами ФРГ.

Незадолго до полуночи полицейские проконтролировали 17-летнего гражданина Германии в парке Шлосгартен по подозрению в преступлении, связанном с наркотиками. Солидарность с подростком сразу же выразили около 200-300 находившихся поблизости людей, которые стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Затем число участников беспорядков выросло почти вдвое.

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    Автор: Марина Барановская


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