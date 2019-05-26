 На выборах президента Литвы побеждает Гитанас Науседа | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

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Европа

На выборах президента Литвы побеждает Гитанас Науседа

После подсчета двух третей бюллетеней во втором туре выборов президента Литвы экономист Науседа набирает более 71% голосов, а экс-министр финансов Ингрида Шимоните - около 27%.

Литовский экономист Гитанас Науседа в Вильнюсе

Литовский экономист Гитанас Науседа в Вильнюсе

Литовский экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре выборов президента Литвы. По данным Главной избирательной комиссии, обнародованным вечером в воскресенье, 26 мая, после обработки протоколов в 1427 избирательных округах, 55-летний экс-советник президента литовского банка SEB набрал 71,12 процента голосов. За его противника, бывшего министра финансов Ингриду Шимоните, проголосовали 27,45 процента избирателей. Она уже признала свое поражение.

Явка в решающем туре выборов составила немногим более 50 процентов.

Ранее оба кандидата заявили, что хотели бы сохранить прежний строгий тон в 

отношениях с Россией и в то же время смягчить порой слишком жесткую риторику, передает агентство AP. И Науседа, и Шимоните подчеркнули, что они не намерены встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным до тех пор, пока он не выведет российские войска из Крыма, аннексированного у Украины весной 2014 года.

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Премьер Сквернялис намерен уйти в отставку

За пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. В ходе первого тура выборов, прошедшего 12 мая, Шимоните набрала 31,31% голосов избирателей, а Науседа - 30,94% голосов.

В числе кандидатов был действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис. Он признал свое поражение, набрав 19,85 процента голосов, и заявил, что 12 июля уйдет в отставку.

Президент Литвы избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

В воскресенье одновременно с президентскими в Литве проходили выборы в Европарламент - главный законодательный орган Европейского Союза.

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    Автор: Наталья Позднякова


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