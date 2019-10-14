 На выборах президента в Тунисе победил беспартийный профессор | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.10.2019

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Мир

На выборах президента в Тунисе победил беспартийный профессор

Эксперты считают победу почетного профессора права Каиса Саида на президентских выборах в Тунисе признаком разочарования населения в политических элитах.

Новый президент Туниса Каис Саид

Новый президент Туниса Каис Саид

Президентом Туниса станет практически не известный до сих пор деятель - почетный профессор права, не состоящий ни в какой политической партии, Каис Саид. По данным избирательной комиссии Туниса, представленным в эфире государственного телевидения в понедельник, 14 октября, независимый кандидат Каис Саид набрал во втором туре выборов 73 процента голосов.

Контекст

В обмен на возвращение их граждан Берлин выделит трем североафриканским странам миллионы на проекты в сфере трудоустройства и обучения. Глава МВД ФРГ в конце февраля отправится в регион для подписания соглашений. (04.02.2016)

Канцлер ФРГ Меркель посетит Египет и Тунис. Одна из целей поездки - найти новых партнеров для решения проблемы беженцев. Правда, выбор в этой роли Египта вызвал резкую критику. (01.03.2017)

По информации агентства Reuters, 61-летний новый глава государства имеет консервативные политические взгляды, однако в то же время собирается ввести в Тунисе "экспериментальную форму прямой демократии". По мнению некоторых экспертов, выбор Саида на президентский пост в Тунисе свидетельствует о разочаровании населения в политических элитах, которые потерпели поражение в борьбе с коррупцией в стране.

Соперником Каиса Саида на президентских выборах был лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный незадолго до голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинению в коррупции и финансовых махинациях.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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