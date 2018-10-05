На выборах в парламент Латвии лидирует пророссийская партия "Согласие"

На парламентских выборах в Латвии, прошедших в субботу, 6 октября, лидирует оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие". По данным экзитполов, она набирает 19,4 процента голосов. Второе место с 13,4 процента голосов занимает Либеральная партия "Развитие/За". Национальное объединение "Все для Латвии" набирает 12,6 процента голосов, популистская партия "Кому принадлежит государство?" (KPV LV) - 11,5 процента голосов.

За Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) нынешнего премьер-министра Мариса Кучинскиса проголосовали 9,7 процента избирателей. Партия "Единство" набирает 6,9 процента голосов. Остальные девять партий, участвовавших в выборах, не проходят в парламент.

Правивашая до сих пор коалиция из трех партий - "Единства", СЗК и "Все для Латвии" набирает 29,2 процента голосов. Чтобы остаться у власти, им потребуется привлечь в коалицию еще одного партнера.

"Согласие" активно отстаивает интересы русскоязычной части населения и настаивает на добрососедских экономических связях с Россией. Кандидатом на пост премьера от партии выступает экономист Вячеслав Домбровский. Оппоненты "Согласия" говорят о ее связях с Кремлем. Наблюдатели опасаются, что партия может объединиться в правящую коалицию с популистской KPV LV.

Нынешний состав Сейма

В нынешнем составе однопалатного парламента (Сейма) самую крупную фракцию (24 мандата из 100) представляет партия "Согласие", основанная в 2010 году. Несмотря на это, "Согласие" не входит в коалиционное правительство, сформированное партией "Единство" (23 мандата), СЗК (21 мандат) и Национальным объединением "Все для Латвии" (17 мандатов). Правительство возглавляет Марис Кучинскис от СЗК.

В выборах участвовали 16 партий и политических объединений - на три больше, чем в ходе прошлых выборов в 2014 году. Чтобы пройти в 13-й Сейм, политическим силам надо набрать более 5 процентов голосов. Ранее результаты опроса латвийского Центра изучения общественного мнения SKDS показали, что в Сейм могут пройти семь партий. Так, наибольшей поддержкой опрошенных (17,2 процента) пользуется "Согласие", за СЗК готовы проголосовать 9,4 процента респондентов. Тройку замыкает Национальное объединение "Все для Латвии" - 6,9 процента.

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