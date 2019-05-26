 На выборах в парламент Бельгии победитель заявил о поражении | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

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Европа

На выборах в парламент Бельгии победитель заявил о поражении

Парламентские выборы в Бельгии углубили раскол между фламандцами и валлонами и осложнили формирование коалиции. Правоэкстремистская партия "Фламандский интерес" улучшила свои позиции.

Лидер НФА Барт Де Вевер (фото из архива)

Лидер НФА Барт Де Вевер (фото из архива)

Националистическая партия Новый фламандский альянс (НФА) лидирует на выборах в парламент Бельгии. НФА набирает 16,5 процента после подсчета голосов на 6500 из 6700 избирательных участков, свидетельствуют данные, обнародованные в ночь на понедельник, 27 мая.

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Тем не менее, лидер партии Барт Де Вевер заявил о поражении: "Мы проиграли, поздравляю партию "Фламандский интерес". На предыдущих парламентских выборах в 2014 году НФА получила 20 процентов голосов. В то же время крайне правая партия "Фламандский интерес" значительно улучшила свой результат, набрав 12 процентов (на прошлых выборах было 3).

Сложности формирования коалиции

Результаты выборов еще больше углубляют раскол между фламандцами и валлонами: первые проголосовали за партии правого толка, вторые предпочли левых. Такой исход голосования еще больше осложняет формирование правящей коалиции. По предварительным подсчетам, у НФА будет 25 мандатов из 150, у "Фламандского интереса" - 18. Объединенные "Зеленые" получат 21 мандат, валлонская Социалистическая партия, формировавшая вторую по силе фракцию, в парламенте нового созыва будет располагать 18 местами. Либеральное Реформаторское движение исполняющего обязанности премьер-министра страны Шарля Мишеля получает 15 мандатов.

В декабре 2018 года в Бельгии разразился правительственный кризис. НФА вышла из правящей коалиции из-за разногласий с главой правительства по миграционному пакту ООН. После этого в стране возникло правительство меньшинства, вынужденное опираться на голоса оппозиции в парламенте. Прошение премьера Шарля Мишеля об отставке, поданное тогда же, приостановил король Бельгии Филипп.

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    Автор: Дарья Брянцева


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