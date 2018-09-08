На востоке ФРГ проходят демонстрации в связи с гибелью мужчины

В городе Кётен в федеральной земле Саксония-Анхальт в результате конфликта с группой афганцев скончался 22-летний гражданин Германии. По подозрению в совершении преступления в воскресенье, 9 сентября, были задержаны два человека. В тот же день в городе проведены траурный марш и демонстрация против ксенофобии.

Обстоятельства гибели мужчины пока до конца не ясны. Как сообщает агентство dpa, накануне вечером он вмешался в спор между тремя афганцами и женщиной, которые пытались выяснить, от кого из них она забеременела. В результате конфликта 22-летний мужчина умер.

Как показало вскрытие, причиной смерти стал острый сердечный приступ, однако его причиной не являются нанесенные травмы, сообщает полиция. Один из задержанных подозревается в причинении тяжких телесных повреждений, второй - в нанесении увечий с летальным исходом.

"Не дать сделать из Кётена второй Хемниц"

В связи с гибелью мужчины церковный приход Кётена и земельная церковь Анхальта объявили о проведении траурной церемонии, которую посетили несколько сотен человек. Позже около 500 человек вышли на так называемый траурный марш. В то же время сторонники Левой партии провели в Кётене демонстрацию против ксенофобии. На акции собралось около 50 участников.

Министр внутренних дел земли Саксония-Анхальт Хольгер Шталькнехт (Holger Stahlknecht) призвал граждан к "благоразумию, несмотря на растерянность". По словам чиновника, правовое государство задействует все средства, полиция проводит расследование в тесном сотрудничестве с работниками юстиции. Позже к гражданам обратился и премьер-министр земли Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff). "При всей эмоциональности нужно давать отпор любым попыткам сделать из Кётена второй Хемниц", - заявил он.

Что происходит в Хемнице

26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске.

В связи с преступлением в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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