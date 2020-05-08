 На Бранденбургских воротах высветили слово ″спасибо″ на русском и других языках | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2020

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Германия

На Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на русском и других языках

Акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Таким образом союзников поблагодарили за освобождение от нацизма.

Слово Спасибо на четырех языках на Бранденбургских воротах

Бранденбургские ворота 8 мая 2020 года

На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках, а также по-польски, по-украински и по-белорусски. Акция состоялась вечером в пятницу, 8 мая.

"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - сказано в заявлении организации Kulturprojekte Berlin, которая провела эту акцию.

Меркель и Штайнмайер почтили память жертв нацизма

 8 мая канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе (Neue Wache), чтобы почтить память жертв нацизма.

"Освобождение пришло извне. Оно должно было прийти извне - слишком глубоко увязла эта страна в своем зле, в своей вине. Но и экономическое возрождение и новое демократическое начало в западной части Германии стали возможными исключительно благодаря великодушию, проницательности и готовности к примирению, проявленным бывшими военными противниками", - заявил Штайнмайер.

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  • Во французском городе Лилль церемония в честь 75-летия окончания Второй мировой войны

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    Почетный караул без зрителей

    Во французском городе Лилль торжественная церемония в честь 75-летия окончания Второй мировой войны выглядит иначе, чем обычно, из-за пандемии коронавируса. На почти пустой площади в присутствии лишь нескольких человек и почетного караула ветеран Второй мировой войны отдает честь у памятника жертвам двух мировых войн.

  • Бернард Морган

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

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  • Воздушный парад на Красной площади по случаю 75-летия победы

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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